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花蓮林管處打造生態廊道 黃喉貂、台灣野山羊現蹤

2019-02-23 10:25聯合報 記者王燕華╱即時報導

林務局花蓮林區管理處以大農大富平地森林園區為中心，建構串接中央山脈與海岸山脈的陸域及水域生態廊道，近一年來成果豐碩，不僅麝香貓、食蟹獴、環頸雉、黃喉貂陸續現蹤，最近又記錄到過去較常出現在海拔200公尺以上山區的台灣野山羊（長鬃山羊）。

花蓮林管處多年來在大農大富平地森林園區造林，種下數十種本土樹種。並根據林業試驗所建議，建構串接中央山脈與海岸山脈的生態廊道。

去年起協調水利署第九河川局、公路總局等單位，以台9線新大富橋下通行空間，同時改善舊台9線引道建築量體及利用鐵道下方車行箱涵通道等，為野生動物闢出通道，再搭配大農大富平地森林園區廣達千餘公頃的生態造林，串連成生態廊道。

為了解生態廊道成果，花蓮林管處在大農大富園區周遭架設15部紅外線自動相機，監測近一年下來，拍到3417張珍貴影像，共記錄到11科13種哺乳動物。

其中首次紀錄到的有保育類野生動物黃喉貂，還有以往只能在山區看到的台灣野山羊。

林管處表示，黃喉貂主要分布在中海拔少人為干擾的森林，去年在海拔僅160公尺的大農大富平森園區現蹤，在此之前，國內被目擊的最低海拔記錄是300公尺的知本森林園區；而台灣野山羊過去也都是在山區被發現，兩位稀客造訪，讓林管處大感振奮。

有趣的是，也記錄到山羌利用台鐵下方的車行箱涵穿越鐵道、山豬利用排水溝溝渠的上方蓋板以及麝香貓、黃喉貂利用溪流水岸森林移動等影像，證明生態廊道確實發揮功效。

花蓮林管處去年記錄到黃喉貂現身平森園區裡的溪流，藉由草叢與喬木掩護移動。圖／林管...
花蓮林管處去年記錄到黃喉貂現身平森園區裡的溪流，藉由草叢與喬木掩護移動。圖／林管處提供
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花蓮林管處近日又在平森園區記錄到以往在山區出沒的台灣野山羊。圖／林管處提供
花蓮林管處近日又在平森園區記錄到以往在山區出沒的台灣野山羊。圖／林管處提供
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花蓮林管處在大農大富平地森林園區周邊的紅外線影像，記錄到山羌互頂的可愛模樣。圖／...
花蓮林管處在大農大富平地森林園區周邊的紅外線影像，記錄到山羌互頂的可愛模樣。圖／林管處提供
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鐵道麝香貓保育類野生動物
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