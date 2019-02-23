花蓮林管處打造生態廊道 黃喉貂、台灣野山羊現蹤

2019-02-23 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



林務局花蓮林區管理處以大農大富平地森林園區為中心，建構串接中央山脈與海岸山脈的陸域及水域生態廊道，近一年來成果豐碩，不僅麝香貓、食蟹獴、環頸雉、黃喉貂陸續現蹤，最近又記錄到過去較常出現在海拔200公尺以上山區的台灣野山羊（長鬃山羊）。

花蓮林管處多年來在大農大富平地森林園區造林，種下數十種本土樹種。並根據林業試驗所建議，建構串接中央山脈與海岸山脈的生態廊道。

去年起協調水利署第九河川局、公路總局等單位，以台9線新大富橋下通行空間，同時改善舊台9線引道建築量體及利用鐵道下方車行箱涵通道等，為野生動物闢出通道，再搭配大農大富平地森林園區廣達千餘公頃的生態造林，串連成生態廊道。

為了解生態廊道成果，花蓮林管處在大農大富園區周遭架設15部紅外線自動相機，監測近一年下來，拍到3417張珍貴影像，共記錄到11科13種哺乳動物。

其中首次紀錄到的有保育類野生動物黃喉貂，還有以往只能在山區看到的台灣野山羊。

林管處表示，黃喉貂主要分布在中海拔少人為干擾的森林，去年在海拔僅160公尺的大農大富平森園區現蹤，在此之前，國內被目擊的最低海拔記錄是300公尺的知本森林園區；而台灣野山羊過去也都是在山區被發現，兩位稀客造訪，讓林管處大感振奮。