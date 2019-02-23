宜蘭稻田裡去年種出貓熊 今年企鵝家族要來了

2019-02-23 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣壯圍鄉公所去年在宜蘭河畔農田裡，以黑色與綠色稉稻，拼種出長70公尺、寬50公尺的巨大貓熊圖案，今年稻田裡的動物又來，將是一群企鵝家族，一樣巨大又可愛。

壯圍鄉公所今天指出，這項彩繪稻田「看稻壯圍」，利用春天插秧時，在中央橋下、宜蘭河畔的近千坪稻田裡，運用黑色與綠色的稉稻，交織出大地地景，去年就在一片綠色稻田裡，「長」出貓熊吃竹子的黑色圖案。

稻田如何拼出可愛動物圖？鄉公所安排農事插秧體驗完成，本（2）月26日在中央橋下，由附近的壯圍國中、壯五社區、壯六社區、順和社區居民一起動手做。

今年「看稻壯圍彩繪田」圖案是企鵝，預計插秧後，今年4月中旬即可顯圖，開放想要欣賞的民眾，由宜蘭河右岸自行車道上中央橋，在橋上俯瞰美麗的稻田彩繪圖騰。

鄉長沈清山指出，壯圍屬於一級產業發達地區，農園景緻壯闊美麗，為推廣本鄉優質稻米、瓜果等優質農產品，增益農友收入，以稻田彩繪結合觀光休閒旅遊的方式，來行銷宣傳壯圍鄉農產特色，並與附近的觀光休閒農場、永鎮濱海遊憩區、東港榕樹公園，開放啟用的壯圍沙丘旅遊服務園區、蘭陽溪口生態魅力園區等據點形成帶狀旅遊，促進觀光產業發展。