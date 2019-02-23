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徐榛蔚視察學童營養午餐 將試辦整月吃有機米

2019-02-23 09:04聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮縣長徐榛蔚上任後昨首度視察學生午餐，走訪花蓮市中正國小參觀廚房、配膳室，吃素的她特意留下來與學童共進午餐，對於菜色感到滿意，也指示要多用在地食材。農業處長羅文龍表示，正向農糧署爭取經費擴大試辦有機米月，讓全縣中小學生除了吃得到每周一次的有機菜，也能享用有機米。

花蓮從9年前實施免費學生午餐，目前由縣內6家合格團膳業者供應2萬名中小學生午餐。餐費部分，國小每餐45元有3菜1湯、國中每餐50元有4菜1湯，全由縣府編列經費支應，4年前推出「有機蔬菜日」，每周一次供應有機蔬菜。

徐榛蔚昨由衛生局長朱家祥、教育處代理處長李裕仁、農業處長羅文龍等人陪同，到市區中正國小視察營養午餐，昨菜色有泡菜豬肉、有機蔬菜和3色豆炒蛋，再加上番茄大骨湯。徐榛蔚直呼米飯好香，也仔細詢問營養師，3菜1湯的的營養成分、蛋白質是否足夠。

全台從農曆年前就缺蛋，外界擔心是否會影響到學生午餐。縣府表示，縣內學生午餐每周雞蛋的需求量約900公斤，團膳業者因為與蛋商簽訂契約，也在菜單上作調整，目前供應量暫時無虞。

縣府農業處表示，去年11月爭取經費試辦1個月的「有機米月」，學生午餐當月餐餐都吃得到有機米；最近再向農糧署爭取經費擴大試辦，一旦到位，即起接連兩個學期，每學期會再辦1個月的有機米月。

徐榛蔚表示，這學期是第4個學年推動有機學生午餐，感謝學校及營養師，將學童們每天需要的營養比例調配均衡，並與在地小農合作，搭配農業產銷班有機蔬菜的生長期，提供有機蔬食，相信孩子能吃得開心、健康，也吃得安全與美味。

花蓮免費學生午餐從前縣長傅崐萁任內推動，已邁入第9年。記者王燕華／攝影
花蓮免費學生午餐從前縣長傅崐萁任內推動，已邁入第9年。記者王燕華／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚（右）昨到中正國小視察學生午餐。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚（右）昨到中正國小視察學生午餐。記者王燕華／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚昨到中正國小視察學生午餐，並陪學童共進午餐。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚昨到中正國小視察學生午餐，並陪學童共進午餐。記者王燕華／攝影
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花蓮縣長徐榛蔚昨到中正國小視察學生午餐，並陪學童共進午餐。記者王燕華／攝影
花蓮縣長徐榛蔚昨到中正國小視察學生午餐，並陪學童共進午餐。記者王燕華／攝影
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徐榛蔚農糧署營養午餐
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