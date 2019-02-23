女兒牆種菜 殘葉當肥料 市長大讚：好點子！

2019-02-23 08:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭市七張社區發展協會自今年1月10日起開辦水耕蔬菜班，由社區內30名60歲以上長者共同利用社區活動中心的2樓陽台女兒牆種植水耕類植物，七張社區透過將不要的菜葉製作成酵素液肥，再利用酵素施肥於水耕蔬菜上，藉由循環再生的方式，打造可食景觀。

目前種植了刺珊瑚及福山萵苣共計280株，因採收季適逢社區長青食堂開工，社區希望透過長者自產自足，將蔬菜產地直送到社區長青食堂的餐桌，除了減少長青食堂購買食材的支出外，也透過生生不息的種植方式，提供加菜。

市長江聰淵昨天到長青食堂陪長者，大讚真是好點子！也採菜，一起共餐。

江聰淵說，宜蘭市現有4個市民農園，希望鼓勵市民延續友善耕作的意義及讓市民享受在都市種菜的生活，七張社區發展協會利用社區的空餘地種植水耕蔬菜，除了讓社區的長者體驗種菜的樂趣，也提供用餐長者無毒的健康蔬菜，同時也展現了可食地景，得以成為辦理社區長青食堂的指標。