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台東「利卡夢梅之宴音樂祭‧GAYA戶外音樂會」 28日登場

2019-02-22 18:22聯合報 記者尤聰光╱即時報導

台東縣政府等單位共同辦理的台東利嘉國小梅園戶外音樂會「2019利卡夢梅之宴音樂祭‧GAYA戶外音樂會」，將於28日下午2點舉行，今年邀請日本小提琴天后庄司莎矢香與俄羅斯鋼琴巨星伊利亞．拉什科夫斯基共同表演。 承辦單位THE GAYA副董事長戴美玲表示，這是一場難得的音樂饗宴，歡迎大家聆聽。

THE GAYA副董事長戴美玲表示，台東利嘉國小利卡夢梅之宴音樂祭今年邁入21個年頭，已經成為與台東人每年固定的約會， 音樂會當天，首先由阿美族旮亙樂團演出序曲，接著是在地利嘉部落卑南族耆老的古調祈福，之後則是泰雅族歌手吳奕帆的泰雅族曲，為整個音樂祭的序幕，並邀請鋼琴王子陳冠宇現場導聆。

庄司紗矢香1983年出生於日本東京一個藝術家家庭，16歲在國際最重要的小提琴競賽之一「帕格尼尼小提琴大賽」贏得第一名，是賽史上最年輕的得主，也是日本第一位獲此殊榮的音樂家，成為日本新生代最具代表性的小提琴家，並且得到指揮家梅塔的賞識與提拔。

另伊利亞．拉什科夫斯基曾獲得多項比賽冠軍，包括2012年濱松國際鋼琴大賽、2012年義大利意大利馬爾薩拉國際鋼琴大賽、2005年西班牙哈恩鋼琴大賽、2005年香港國際鋼琴大賽等，兩人同台合作絕對精采可期。

台東利嘉國小梅園戶外音樂會「2019利卡夢梅之宴音樂祭‧GAYA戶外音樂會」，將...
台東利嘉國小梅園戶外音樂會「2019利卡夢梅之宴音樂祭‧GAYA戶外音樂會」，將於28日下午2點舉行， THE GAYA副董事長戴美玲（中）歡迎大家聆聽。記者尤聰光／攝影
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台東音樂會泰雅族
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