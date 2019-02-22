親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

偽造文書遭檢起訴 市刑大竟稱打擊員警士氣

遭段宜康痛罵 謝龍介重砲回應：戶籍遷來麻豆我等你

台灣之光！ 頭城休閒農場旅館獲全球永續旅館認證

2019-02-22 16:29聯合報 記者羅建旺╱即時報導

台灣之光！位在宜蘭的頭城休閒農場旅館，通過全球永續旅遊委員會(簡稱GSTC)認證，成為東北角暨宜蘭海岸國家風景區內第一個通過國際永續認證的旅館，今天由GSTC認可的單位 Control Union駐新加坡總經理賽斯王 (Mr. Seth Wang Zhiyu)，頒發「永續旅館」認證給農場主人卓陳明。

GSTC全球永續旅遊委員會（The Global Sustainable Tourism Council ），爲聯合國認可支持的 4 個民間組織所創立 ，認證的準則是由全球各國政策製訂者、相關的學術單位、觀光業者、 非營利組織共擬，獲認證為全球永續旅遊旅館，相當不易。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區指出，頭城休閒旅館遵循農場「綠色旅遊概念」營運，落實廢棄物回收與再生，續住旅客重複使用寢具毛巾，更設置熱泵與鍋爐節能設備、架設太陽能提供熱水供應餐廳的洗碗機使用，落實汙水處理系統在農場的監測。

東北角管理處長陳美秀表示，東北角風景區參與並入圍2016到2018年全球百大綠色旅遊目的地，去年（2018年）通過全球綠色旅遊目的地認證銀質獎章，透過台灣永續旅行協會，引介GSTC永續旅館認證制度到台灣，並與Control Union國際認證公司、頭城休閒旅館、台灣永續旅行協會合辦「全球永續飯店準則與認證標準工作坊」，鼓勵區內綠色旅宿接軌國際永續飯店認證，提升綠色旅遊目的地綠色產業鏈接軌。

同時，管理處表示，受全球永續旅遊委員會的邀請，交通部觀光局將率管理處、頭城休閒旅館與台灣永續旅行協會本月27日組團，到泰國清邁，參加全球永續旅遊亞太會議與論壇 (2019 GSTC Asia-Pacific Sustainable Tourism Conference)，分享在永續發展的努力成果。

頭城休閒農場旅館指出，國際環保意識高漲，聯合國也順勢推出永續旅遊的指標，期待世界公民在旅遊的同時，也能够兼顧節能低碳，保育生態並且關心旅遊地的文化保存與經濟 發展的永續性，台灣的休閒業已經發展了 30 年，在大環境的變動下，理應隨著國際旅遊趨勢的發展而調整，為下一個30年的景氣循環預做準備。

東北角暨宜蘭管理處與頭城休閒旅館未來將結合在地的旅遊資源，在世界永續旅遊 浪潮下發揮跨域的能量，深耕在地邁向國際，爲臺灣的永續旅遊，創造另一個 觀光事業的春天，讓本地的觀光事業，在永續的道路上可以爲遊客，社區以及在地 經濟提供更好的服務，以及為宜蘭地區在永續的發展上提供更多的資源與貢獻。

位在宜蘭的頭城休閒農場旅館，通過全球永續旅遊委員會(簡稱GSTC)認證，成為東北...
位在宜蘭的頭城休閒農場旅館，通過全球永續旅遊委員會(簡稱GSTC)認證，成為東北角暨宜蘭海岸國家風景區內第一個通過國際永續認證的旅館，今天獲頒認證。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
分享
位在宜蘭的頭城休閒農場旅館，通過全球永續旅遊委員會(簡稱GSTC)認證，成為東北...
位在宜蘭的頭城休閒農場旅館，通過全球永續旅遊委員會(簡稱GSTC)認證，成為東北角暨宜蘭海岸國家風景區內第一個通過國際永續認證的旅館，今天由GSTC認可的單位 Control Union駐新加坡總經理賽斯王（右），頒發「永續旅館」認證給農場主人卓陳明。圖／東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處提供
分享

國家風景區經濟聯合國
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

新手媽很愛！宜蘭首家公托家園保母1顧3 還可臨托

2019-02-22 16:12

不是夢！蔡明亮陪你在沙丘過夜看日出

2019-02-22 15:35

台東縣長饒慶鈴拚農產行銷 與大陸廣州簽合同

2019-02-22 12:38

基隆新科議員走自己的路？鄭文婷組跨黨新科議員聯誼會

2019-02-22 11:12

9天坍4次 中橫華祿溪段雙向交通再中斷

2019-02-22 10:57

基隆周日慶「天穿日」 教手作客家福菜

2019-02-22 00:03

4線道限速60 花蓮測速王被指搶錢

2019-02-21 23:59

宜蘭烏賊車銳減 檢舉達人恐得出走

2019-02-21 23:30

基隆輕軌 市府：前瞻軌道建設中走最快的

2019-02-21 23:27

台東焚化廠閒置 中央想收回21億補助

2019-02-21 23:27

還湖於民 宜蘭水利會強制收回大湖風景區

2019-02-21 20:37

花蓮最賺錢測速照相機在這裡 民眾小心！

2019-02-21 18:07

宜蘭檢舉烏賊車一年爽賺28萬 但現在被迫要出走了

2019-02-21 17:57

中央補助2億8千萬 花蓮市南濱抽水站擴建明年初完工

2019-02-21 16:12

狂犬病疫情緊張 花蓮吉安鄉「一溪之隔」差點淪陷

2019-02-21 16:10

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

台灣燈會停車一晚被收費2千 車主發文討拍反被罵

2019-02-22 10:33

自製土磚蓋的家 為何十年後要親手推倒、燒了它？

2019-02-21 19:00

林佳龍盧秀燕「講悄悄話」 到底在說什麼？

2019-02-22 00:10

台南要建輕軌 西門路沿線居民反對抗議

2019-02-21 17:41

為兩年後做準備 林智堅逛台灣燈會坦言有壓力

2019-02-21 21:51

影／竹南停車收費政策有變 鎮長：收費停車格能減則減

2019-02-21 20:07

宜蘭檢舉烏賊車一年爽賺28萬 但現在被迫要出走了

2019-02-21 17:57

影／議員轟台北燈節「史上最爛」 柯文哲怒：大家自有公斷

2019-02-22 13:35

雲霧繚繞摩天輪 絕美景緻令人屏息

2019-02-22 15:14

影／士林官邸鬱金香展登場！11天展期賞7萬株浪漫花海

2019-02-22 09:12

議員提桃園燈會延長至228連假 市府：審慎評估

2019-02-22 11:01

讓議長搞混的5人是有多像？基隆議會預備會爆笑連連

2019-02-22 12:31

淡水天元宮賞櫻擠爆 新北228起加開2線接駁車

2019-02-22 09:20

金門陳滄江向城隍爺稟告 強調不會再回民進黨

2019-02-21 21:34

基隆新科議員走自己的路？鄭文婷組跨黨新科議員聯誼會

2019-02-22 11:12

士林官邸鬱金香展 7萬株只展11天

2019-02-22 00:05

顏家古厝埋沒荒草堆 子孫盼申請古蹟保留

2019-02-21 21:17

就在明天！ 高市6區停水14小時 1萬5千戶受影響

2019-02-21 19:05

澎湖雙胞胎女警 同單位服務局長也錯認

2019-02-21 20:57

基隆輕軌 市府：前瞻軌道建設中走最快的

2019-02-21 23:27

新北預算又卡關 副市長打臉藍黨鞭

2019-02-21 17:47

台中州廳修繕2年完工太趕 盧秀燕將爭取文化部保留預算

2019-02-21 23:32

還湖於民 宜蘭水利會強制收回大湖風景區

2019-02-21 20:37

公車智慧站牌分年建置效率差？柯文哲：很不喜歡拖4年

2019-02-22 11:54

「浪漫台三線」前瞻補助2大案傳被撤銷經費 烏龍一場

2019-02-21 23:31

台南捷運藍線過關 綠、紅線尚未正式呈報政院

2019-02-21 23:33

新北市準爸媽有福了！親子好康全在「新北孕育寶App」

2019-02-22 12:24

台北燈節遭批史上最爛 柯文哲：給工作人員打氣

2019-02-22 11:10

花蓮最賺錢測速照相機在這裡 民眾小心！

2019-02-21 18:07

埔里逐燈祭殘存大量廢竹材 志工巧手賦予新生命

2019-02-22 09:20

環狀線試車尖銳煞車聲好吵 板橋居民：讓人精神分裂

2019-02-21 20:07

基隆暖暖愛情鏈 暖心公園好約會

2019-02-22 00:05

柯文哲出席業界晚宴 李紀珠稱「可能的總統參選人」

2019-02-21 20:49

台南捷運串3大核心 一期藍線初期估每日3萬人次

2019-02-22 11:25

女青農江曉琪栽培小果番茄 嘉義縣評鑑賽奪冠

2019-02-21 18:09

太美了！台南海邊這棟地中海建築竟是里活動中心

2019-02-22 15:29

快來收集荔枝椿象蟲卵 高市府農業局：每片2元收購

2019-02-22 13:24

暖冬效應 香蕉盛產價跌3成

2019-02-21 23:18

台北燈節預算新高 被批史上最爛

2019-02-21 23:26

挨罰停爐 屏東3化製廠協調復工

2019-02-21 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top