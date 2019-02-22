台灣之光！ 頭城休閒農場旅館獲全球永續旅館認證

2019-02-22 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



台灣之光！位在宜蘭的頭城休閒農場旅館，通過全球永續旅遊委員會(簡稱GSTC)認證，成為東北角暨宜蘭海岸國家風景區內第一個通過國際永續認證的旅館，今天由GSTC認可的單位 Control Union駐新加坡總經理賽斯王 (Mr. Seth Wang Zhiyu)，頒發「永續旅館」認證給農場主人卓陳明。

GSTC全球永續旅遊委員會（The Global Sustainable Tourism Council ），爲聯合國認可支持的 4 個民間組織所創立 ，認證的準則是由全球各國政策製訂者、相關的學術單位、觀光業者、 非營利組織共擬，獲認證為全球永續旅遊旅館，相當不易。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區指出，頭城休閒旅館遵循農場「綠色旅遊概念」營運，落實廢棄物回收與再生，續住旅客重複使用寢具毛巾，更設置熱泵與鍋爐節能設備、架設太陽能提供熱水供應餐廳的洗碗機使用，落實汙水處理系統在農場的監測。

東北角管理處長陳美秀表示，東北角風景區參與並入圍2016到2018年全球百大綠色旅遊目的地，去年（2018年）通過全球綠色旅遊目的地認證銀質獎章，透過台灣永續旅行協會，引介GSTC永續旅館認證制度到台灣，並與Control Union國際認證公司、頭城休閒旅館、台灣永續旅行協會合辦「全球永續飯店準則與認證標準工作坊」，鼓勵區內綠色旅宿接軌國際永續飯店認證，提升綠色旅遊目的地綠色產業鏈接軌。

同時，管理處表示，受全球永續旅遊委員會的邀請，交通部觀光局將率管理處、頭城休閒旅館與台灣永續旅行協會本月27日組團，到泰國清邁，參加全球永續旅遊亞太會議與論壇 (2019 GSTC Asia-Pacific Sustainable Tourism Conference)，分享在永續發展的努力成果。

頭城休閒農場旅館指出，國際環保意識高漲，聯合國也順勢推出永續旅遊的指標，期待世界公民在旅遊的同時，也能够兼顧節能低碳，保育生態並且關心旅遊地的文化保存與經濟 發展的永續性，台灣的休閒業已經發展了 30 年，在大環境的變動下，理應隨著國際旅遊趨勢的發展而調整，為下一個30年的景氣循環預做準備。