新手媽很愛！宜蘭首家公托家園保母1顧3 還可臨托

2019-02-22 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣第一家社區公共托育家園本月11日上路，設置在員山國小校內，收托0到未滿2歲之嬰幼兒，2間教室的大小，最多卻只收托12名幼嬰，而一般是1名保母照顧5名幼嬰，這所家園卻是1名保母只照顧3名幼嬰。

除上午7點半到下午5點半的托嬰時間外，如果臨時有事，還可以與園方喬，延長到晚上7點，假日還可喬臨托時間，讓有的因為找不到理想保母，自己辭去工作帶小孩的新手媽媽很愛，放心送托幼嬰，笑著說：「小孩有人顧，現在要去找工作上班了！」

宜蘭縣政府指出，社區公共托育家園是為打造友善托育環境，運用公益彩券盈餘經費挹注，採取公私協力模式，結合校園餘裕空間，委由社團法人宜蘭縣蘭陽幼兒教保事業發展協會辦理，宜蘭縣第一家設置於員山國小校內，預計收托12人，已收托7名嬰幼兒，提供優質空間與服務。

縣長林姿妙今天到訪，縣議員黃浴沂、陳俊宇、黃定和等陪同，都相當肯定，謝姓、許姓媽媽都說，自己為了找好保母費盡心思，找不到就自己帶小孩，有這個好環境，很放心，也準備重回職場。

林姿妙表示，幼兒托育是施政重點之一，今年持續爭取前瞻計畫經費，至少再增設二處社區公共托育家園，預計地點在五結鄉、蘇澳鎮設置，希望打造出平價、友善及優質的托育環境，供應縣內托育需求。

林姿妙等人並一同烙下手模拓印，與家長與孩子們在「平安幸福快樂門」合影， 期許小孩能平安快樂長大。