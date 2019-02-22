不是夢！蔡明亮陪你在沙丘過夜看日出

2019-02-22 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



想要跟國際導演蔡明亮一起夜宿，看日出，聽金曲歌手羅文裕開唱，現在可以報名了。

壯圍沙丘旅遊服務園區是東北角暨宜蘭國家海岸風景區區管理處在宜蘭的新景，今年由蔡明亮導規劃「沙丘藝遊」系列活動，首場下個月（3月）16日、17日登場，主題是「那一夜，我們在沙丘」，可夜宿沙丘館、聽沙丘音樂會、看深夜電影院，清晨迎龜山朝日。

「全程活動將由蔡明亮導演帶領！」管理處指出，蔡導將講談《行者 蔡明亮》大展，親領參加者認識行者電影，行者電影主角李康生也會出席，蔡導導覽壯圍特色自然風景，音樂會更將邀請金曲歌手羅文裕獻唱。

這項活動開放網路報名參加，限額200人，每人收費1000元，夜宿活動限6歲以上孩童報名，未滿12歲之孩童至少需一位成人陪同。

詳情及報名可上ACCUPASS活動通網站搜尋「2019沙丘藝遊-春：那一夜，我們在沙丘」完成報名程序。

管理處建議，到沙丘園區可多搭乘台鐵各級列車至宜蘭火車站，或搭乘大眾運輸客運至宜蘭轉運站，轉搭台灣好行-壯圍沙丘線，從宜蘭轉運站至頭城火車站，沿途也有停靠宜蘭火車站，平日1小時1班(上午8時30分至16時30分)，假日半小時1班(上午8時30分至16時30分)。

另外還有國光客運1788、宜蘭勁好行793、791等路線可接駁搭乘。

詳細時刻班次可上台灣好行及各客運官網查詢。

管理處表示，當晚有深夜電影，蔡導演將精選推薦電影給大家，民眾可隨意自由地或座或臥，享受在壯圍鄉間田野的觀賞體驗，夜宿沙丘展覽館，在行者電影的陪伴下蓆地而睡，感受電影的緩慢藝術氛圍，翌日清晨時刻，與蔡導演一同散步到鄰近的沙灘迎接壯圍最具盛名的「龜山朝日」曙光。