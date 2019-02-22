讓議長搞混的5人是有多像？基隆議會預備會爆笑連連

2019-02-22 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



基隆市議會早上召開第十九屆第1、2次臨時會預備會，議員出席，發言都非常踴躍，新科15名議員都到了，議長蔡旺璉在點名發言時把張之豪叫成童子瑋，把林旻勳也叫成童子瑋，會後3人慎重向議長自我介紹，大家笑翻了，蔡旺璉說，民進黨市議員那「二張」張顥瀚和張秉鈞個子一樣高，長得也很像，他也常搞混，要再加強認人功夫了。

早上在討論報告事項及市政考察要去看什麼，大家都舉手，蔡旺璉說，他的眼睛沒有廣角，叫大家再舉一次，接著張之豪舉手要提議，蔡旺璉看著他，竟叫童子瑋，童子瑋坐在對向根本沒舉手，他聽到議長叫他回應「我在這裡啦！」，現場爆笑開來。

在討論市政考察時，林旻勳舉手，呼應連恩典提案世界貨櫃汙染會現勘，蔡旺璉看著他又叫童子瑋，童子瑋就坐在林旻勳 旁邊，接連兩次被議長誤認，他自己都忍不住笑了起來，現場再次爆笑開來，稱議長心中可能只有童子瑋，但童子瑋卻抱怨，被誤叫兩次，議長還是沒讓他發言。

會議結束後，張之豪，林旻勳，童子瑋走到議長身邊，慎重自我介紹，請議長記住他們。蔡旺璉不好意思的說，童子瑋和林旻勳個子差不多高，髮型一樣（兩人回說是在同一家剪），另外那「兩張」張顥瀚和張秉鈞身高高一點，都載眼鏡，長得也很像，他也常錯誤，15名新科議員只在新春團拜見過一次面，才會喊錯人，他會再找時間和新科議員多聊聊。