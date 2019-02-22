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發放助學金 世界展望會助3600名台東貧童上學

2019-02-22 12:02中央社 台東縣22日電

開學了，學生陸續回到校園，台灣世界展望會這學期發放助學金總計新台幣2600萬元，幫助3600名台東貧困學童可以安心求學，也邀請社會大眾響應捐款幫助清寒學子的助學行動。

台灣世界展望會東區辦事處主任蕭文榮今天表示，開學了，家長忙著籌措孩子的學費，貧困家庭更有沉重經濟壓力，展望會這學期發放助學金2600萬元，讓台東3600名清寒學子無須憂慮家庭經濟，安心上學念書。

大學護理系3年級學生小詩，父親捕魚，經濟收入不穩定，她說，感謝資助人幫忙，讓她可以穩定就學完成夢想，目前寒暑假接受儲備軍官團訓練，畢業後便是軍人，可以讓妹妹和父親過穩定生活，如有餘力她也要幫助他人。

高職3年級學生小惠家裏三代同堂，手足眾多，父親打零工，經濟不穩定，除了接受展望會助學金資助外，內向的她，在展望會志工老師幫助下，變得開朗。她表示，感謝資助人不放棄地持續幫助她，讓她有改變。

蕭文榮表示，許多家庭貧困的學子往往無力負擔學費，展望會邀請社會大眾一起響應捐款支持「助學行動」，幫助台東縣弱勢學童或加入「國內兒童資助計畫」，透過長期一對一資助關係，幫助台東地區尚等待幫助的170位弱勢兒童。

捐款郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，註明：「助學行動」、「國內兒童資助計畫」，或上台灣世界展望會官網線上捐款或洽愛心專線（089）340964。

捐款經濟台東
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