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基隆新科議員走自己的路？鄭文婷組跨黨新科議員聯誼會

2019-02-22 11:12聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市議會本屆議員大洗牌，31席中有15位新面孔，議會10日新春團拜，無黨籍議員張耿輝宣布組跨黨聯盟，有7名議員響應，總計8人比民進黨6人還多，要拚基隆市議會「第2大黨」，無獨有偶，今天早上民進黨籍議員鄭文婷籌組跨黨派新科議員聯誼會，6人出席響應，鄭文婷說，要以創新，合作代替對立的方式，改變基隆市議會問政風格，追求基隆市民的最大福祉。

上午出席派新科議員聯誼會的有民進黨籍的鄭文婷，張顥瀚，陳宜，張之豪，無黨籍王醒之，國民黨籍張淵翔，時代力量陳薇仲。

鄭文婷指出，這次新科議員這麼多人當選，是因為許多民眾對政治惡鬥厭惡，願意給新人機會，才會有幾乎一半是新科議員當選，民眾希望透過新人創造新的氣象，在乎民眾的民生需求，而不是政治上叫囂，她會和其他新科議員討論如何的創新問政方式，她以商業可以獲利長久在於創新為例，在政治上創新不夠也會被民眾捨棄掉。

鄭文婷說，鑒於以往基隆市議會的對立問政，以致部分的提案無法順利通過，影響基隆市民的福利，她和本屆新科議員研究、討論後，共同決定籌組新科議員聯誼會，企求以創新、理性的問政方式來取代對立，彼此共享資源、共享政治，一起來改變基隆的政治環境，同時也希望這樣的嘗試做法可以在各個縣市帶起風潮，讓民眾的福祉能夠得到最大的保障。

新科議員聯誼會仍會邀請資深議員來擔任聯誼會的顧問，藉由資深議員的經驗傳承給新科議員們，讓新科議員能夠更快速的進入狀況，提升服務的品質。

她在新聞稿中指出，目前已加入聯誼會的新科議員名單有鄭文婷、陳宜、張顥瀚、張之豪、張秉鈞、王醒之、童子瑋、林旻勳、陳薇仲、鄭愷玲、韓世昱、張淵翔，其他尚未加入的新科議員陸續邀請中。

基隆市議會本屆31席議員，國民黨16人、民進黨6人、親民黨2人、民國黨1人、時代力量1人、無黨籍5人。月初出席跨黨聯盟記者會成立的有無黨籍議員張耿輝，王醒之，陳明建，林旻勳，童子瑋，親民黨莊錦田，楊秀玉，民國黨的楊石城。

民進黨籍議員鄭文婷籌組跨黨派新科議員聯誼會，有6人出席響應。記者吳淑君／攝影
民進黨籍議員鄭文婷籌組跨黨派新科議員聯誼會，有6人出席響應。記者吳淑君／攝影
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基隆聯誼民進黨
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