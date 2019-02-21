台東焚化廠閒置 中央想收回21億補助

2019-02-21 23:27 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣報導



台東縣焚化廠活化為「環境教育中心」，行政院公共工程委員會認為不適當，有意追回補助台東縣政府21億經費。記者尤聰光／攝影 分享 facebook

行政院公共工程委員會昨天召開全國閒置列管公共設施會議，傳出中央對台東縣焚化廠活化為「環境教育中心」有意見，主委吳澤成認為興建完成又沒有營運，有意收回補助台東縣政府的21億元。台東縣環保局長謝清泉回應表示，「主委誤會了」。

謝清泉表示，當初是配合中央「一縣市一焚化廠」配合興建這座焚化廠，後來因垃圾量不足無法啟用而經過仲裁後，在101年底與中央達成協議「備而不用」，同意依原政策計畫每年補助興建經費，若工程會要收回補助，台東縣政府就須編列經費來維護焚化廠，這將是無法負擔的財務黑洞。

但如果要求啟用燒垃圾，每天只燒80噸垃圾，每年縣庫要負擔1.6億元，不符效益要花更多錢。

吳澤成認為，台東垃圾焚化廠無法營運，主要係民眾抗爭，台東縣政府應負起縣內垃圾處理的責任，不應將焚化廠活化為環境教育中心，否則，不排除把補助台東縣政府21億的經費要回來。

謝清泉說，台東焚化廠多年來閒置，縣府2014年起推動焚化廠轉型，2016年5月取得環保署核發的「環境場域認證」，成為台東縣環境教育中心，每年近一萬人參訪。

台東縣政府表示，縣府會依照協議在垃圾處理緊急狀況以及防疫有需求時啟用，不會讓焚化廠閒置不用，希望公程會全盤了解台東縣焚化爐興建14年來從地方反對到買回的時代背景，再做出檢討。