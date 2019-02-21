還湖於民 宜蘭水利會強制收回大湖風景區

2019-02-21 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



宜蘭縣水利會基於「還湖於民」為由，向承租大湖的大湖育樂公司寄發存證信函，要在2013年租約到期後不再續租，但業者不服，並未將租用的湖域歸還，水利會提出民事訴訟，纏訟5年後，最高法院判水利會勝訴定讞，今天法院人員到場進行點交，業者得知湖域將由宜蘭縣政府繼續經營，昨天自行雇用吊車設備與工人，陸續拆除湖面相關設施，點交過程順利，並無發生衝突。

員山鄉大湖風景區湖域約10.7公頃，1997年由宜蘭縣政府專案輔導，大湖育樂公司以每年50萬元的租金，承租經營大湖風景遊樂區。但在2012年，水利會接獲民眾反映，認為整個湖域應該要開發，基於「還湖於民」，水利會發函告知業者，租約到期後不再續租，業者不服，雙方纏訟5年多，最高法院判水利會勝訴定讞，今天法院人員到現場點交，業者從昨天就開始自行拆除湖內設備，雙方未發生衝突。

大湖育樂公司董事長陳正光說，21年來，他投資在此的金額超過2億元，從前縣長劉守成任內開始專案輔導經營，也獲得交通部觀光局報准開發，但當時，縣府將當地規劃做保護區，水利會也說要將經營權收回，片面終止契約，多年來與水利會打官司，他不服這種鴨霸的行為，但後來內政部撤銷規劃，不能設保護區。

陳正光說，政黨輪替後，水利會說要將大湖轉給縣府繼續經營風景區，他願意支持，繼續做風景區才能帶動地方發展，所以在今天點交前，他自行雇用工人，昨天已經開始拆除湖泊餐廳、船艇等相關設施。

宜蘭農田水利會長許南山表示，他接任水利會長後，當地居民向他反映，認為整個湖域應整體開發，水利會才發文告知業者，到期後不再續租，寄發3次存證信函後，業者並未將租用的湖域返還，在2013年8月租約到期後，水利會提起民事訴訟，在2017年10月，最高法院判水利會勝訴，今天進行點交作業。