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宜蘭檢舉烏賊車一年爽賺28萬 但現在被迫要出走了

2019-02-21 17:57聯合報 記者羅建旺╱即時報導

檢舉烏賊車成功，有獎金300元，扣稅後每件實領240元，有職業檢舉達人賺獎金，高峰期，有名檢舉達人在宜蘭一年檢舉上千件，成案且拿到獎金，一年賺到的獎金超過28萬元。

不過，宜蘭環保局發現，最常被檢舉的是二行程機車，但近年來大幅汰換後，烏賊車銳減，檢舉案件從最多一年5千多件，銳減為去年只剩58件，連職業檢舉達人都被迫要「出走」宜蘭，轉移他地獵獎金，環保局今天說，希望加上稽查與防治，讓烏賊車走入歷史。

檢舉烏賊車，宜蘭縣政府依據《空氣污染防制法》，擬訂「宜蘭縣使用中汽車排放空氣污染物檢舉及獎勵辦法」，除稽查外，為鼓勵人民檢舉有汙染之虞的車輛，由環保局通知被檢舉車輛至指定地點檢驗 ，經檢驗不符合排放標準或未依規定檢驗者，依法處罰，檢舉人每案得領取獎勵金新臺幣300元， 檢舉案件經審核通過後，檢舉人每案得領取獎勵金新臺幣300元，扣繳率百分之20，可實領240元。

宜蘭環保局統計烏賊車檢舉數量，103年檢舉5456件，成案5455件，核發獎金3307件；104年檢舉案2599件，全都成案，核發金有1747件；105年檢舉案1526件，成案1524件，核發獎金有985件；106年檢舉案256件，成案253件，核發獎126件；去年檢舉案只剩58件，成案51件，核發獎金9件。

宜蘭縣環保局分析說，103年與104年是檢舉案件高峰，1年檢舉50件以上職業檢舉達人有7位，他們總計檢舉烏賊車2338件，佔總檢舉數9成，其中，檢舉最多的檢舉人共檢舉烏賊車1076件，佔總檢舉數百分之41.4，符合核發獎勵金條件共955件，他獲得的檢舉獎勵金28萬6500元。

「檢舉案件急速下降主要原因是職業檢舉人減少及二行程機車淘汰！」環保局表示，宜蘭烏賊車銳減，檢舉案件從4位數變2位數，職業檢舉達人轉移陣地，對違規案件，環保局會持續稽查與防治，讓烏賊車走入歷史。

檢舉烏賊車成功，有獎金300元，扣稅後每件實領240元，但烏賊車銳減，連職業檢舉...
檢舉烏賊車成功，有獎金300元，扣稅後每件實領240元，但烏賊車銳減，連職業檢舉達人都要出走了宜蘭了。圖／宜蘭縣環保局提供
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檢舉烏賊車成功，有獎金300元，扣稅後每件實領240元，但烏賊車銳減，連職業檢舉...
檢舉烏賊車成功，有獎金300元，扣稅後每件實領240元，但烏賊車銳減，連職業檢舉達人都要出走了宜蘭了。圖／宜蘭縣環保局提供
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