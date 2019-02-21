中央補助2億8千萬 花蓮市南濱抽水站擴建明年初完工

2019-02-21 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



內政部營建署補助2億8千餘萬元，為花蓮市南濱抽水站擴建機組、新建蓄洪池，預計明年1月完成。市長魏嘉賢今天偕同營建署人員現勘工程進度，感謝中央出錢出力協助，完工後南濱抽水站抽排水能力將大幅提升，有助因應當前的極端氣候，保障大花蓮地區民眾安全。

南濱抽水站建於民國7１年，擔負市區重要排水任務，包括自由街、和平路及大禹街的地下排水匯聚到南濱抽水站排出，現有6組抽水機組30多年來雖陸續汰換更新，仍嫌老舊，總排水量僅每秒18立方公尺（CMS）。

內政部營建署全額補助抽水站擴建，並新建面積1.2公頃，蓄水量2萬公噸的蓄洪池，兩項經費總額2億8千多萬元，前年7月動工，預計明年初完工。

市長魏嘉賢今天下午與公所主秘翁美華、工程隊長余世崘，前往聽取營建署下水道工程處北區分處第六工務所主任林銘峰說明施工進度。

林銘峰表示，目前抽水站工程進度大幅超前15%，蓄洪池則因土地取得問題暫時停工，進度略微落後，但有信心明年1月兩項工程都能如期完成。

對於魏嘉賢關切施工時必須「破堤」，林銘峰說，工程所需必須破堤埋設箱涵，將水引流到太平洋，為因應5月防汛期來到，會將破堤工程從原訂3月底提早到3月中，確保能趕在4月底前完成。