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狂犬病疫情緊張 花蓮吉安鄉「一溪之隔」差點淪陷

2019-02-21 16:10聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣鼬獾狂犬病陽性疫情目前擴散到壽豐鄉海岸山脈北端，吉安鄉長游淑貞呼籲，飼養犬...
花蓮縣鼬獾狂犬病陽性疫情目前擴散到壽豐鄉海岸山脈北端，吉安鄉長游淑貞呼籲，飼養犬貓飼主應定期施打狂犬病疫苗。圖／公所提供
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花蓮縣吉安鄉與壽豐鄉僅一溪之隔，而縣內嚴重的鼬獾狂犬病陽性疫情，目前擴散到壽豐鄉海岸山脈北端，若過花蓮溪，吉安鄉就淪陷；鄉長游淑貞呼籲，未將犬貓施打狂犬病疫苗的飼主，應盡快施打；今年5月公所也將在全鄉18村，辦理狂犬病預防注射。

農委會防檢局數據顯示，去年全國共110件鼬獾狂犬病陽性案例，其中花蓮就有52件，佔了快一半；上月全國新增的6件案例中，花蓮又有4件。花蓮縣動植物防疫所防疫股長林國棟表示，102年全國鼬獾狂犬病陽性案例在台東最多，近年逐漸北移；吉安鄉公所獸醫黃維君說，目前疫情最北側區域在壽豐鄉海岸山脈北端。

飼主若未每年將犬貓帶到各動物醫院、公所施打狂犬病疫苗，將依「動物傳染病防治條例」被處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。游淑貞提醒，狂犬病疫苗應每年補強注射，距上次施打疫苗超過一年時間的犬貓，應立刻施打。

黃維君表示，狂犬病為人畜共通，經感染死亡率達百分百，目前全台犬隻注射疫苗比率達7成，這項數據可抑制國內狂犬病擴散機會。

因野生鼬獾外觀來與白鼻心相似，黃維君說，兩者分辨重點在於臉部白斑；白鼻心從鼻子到額頭，有一條直而連貫的白斑，鼬獾臉部白斑則較多、較分散且不連貫。她

指出，野生鼬獾習性膽小怕人，若民眾發現主動攻擊動物、人的鼬獾，應馬上避開，代表這隻鼬獾可能感染狂犬病。

吉安鄉於5月22日至6月6日，將陸續辦理全鄉18村狂犬病預防注射，家有犬貓飼主，可在公所安排的時間、地點，帶寵物前往施打，巡迴日程表可至吉安鄉公所網站查詢

花蓮縣鼬獾狂犬病陽性疫情目前擴散到壽豐鄉海岸山脈北端，吉安鄉長游淑貞呼籲，飼養犬...
花蓮縣鼬獾狂犬病陽性疫情目前擴散到壽豐鄉海岸山脈北端，吉安鄉長游淑貞呼籲，飼養犬貓飼主應定期施打狂犬病疫苗。圖／公所提供
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疫苗吉安狂犬病
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