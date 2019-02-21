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鐵路高架化宜蘭、羅東兩段優先 宜縣府將籌經費2500萬

2019-02-21 11:50聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭縣長林姿妙上任後除要兌現「吃飯免錢」政策，還有「鐵路高架化」，日前政務委員吳澤成來宜蘭拜會縣長林姿妙，林姿妙一口氣提出7個案子，吳澤成表示，交通部鐵道局會勘後，認為羅東及宜蘭兩段比較有急迫性，也與林縣長溝通過，縣府秘書長林茂盛表示，鐵路局會後決議，希望縣府用新制度作評估，目前縣府初估費用需2500萬，縣府會透過政委在中央會報上，爭取以舊制推動鐵路高架，也會針對新制籌措經費辦理、並做後續評估。

縣府祕書長林茂盛表示，針對鐵路高架化，大家都非常關心，縣長也請縣府盡量配合中央的政策繼續推動，昨天鐵道局會議的決議，希望縣府欲107年2月新辦法來做評估，針對這部分，縣府在第一時間跟縣長報告，縣長也指示，對於鐵路高架會採同步推動，吳政委之前拜會縣長，針對鐵路高架做溝通協調，目前在鐵路高架部分，優先做宜蘭跟羅東段優先，鐵道局希望縣府用新制做評估，初估費用2500萬元。

林茂盛指出，由於108年無編列這筆預算，針對2500萬這部分，縣府會籌措費用並同步辦理。另外，也會依循行政院長蘇貞昌建置的中央地方協調會報，上次已經跟吳政委報告，這個鐵路高架問題一直存在，也是民眾期待改善，吳政委曾當過代理縣長與副縣長，非常了解問題的急迫性，總結來說，縣府會透過吳政委在中央會報上，爭取以舊制繼續推動鐵路高架，也會針對新制的部分，籌措2500萬辦理並做後續評估，不管怎麼樣，縣府對於鐵路高架政策，會繼續爭取、推動。

林茂盛說，新舊制的差異，在於新制要求鐵路高架的路段，這些所有平交道應該要去評估，不管是高架、地下化、或是其他相關配照措施，真的沒辦法處理，才會選擇鐵路高架化；另外在財務計畫，以及鐵路高架化後的沿線車站如何評估、規畫與設置，都是在107年2月新辦法規定要去做的，縣府日前依循舊辦法，相關的規劃評估都已經完成，目前也在交通部鐵道局審議中，昨天的會議審議結果中，還是希望縣府依循新辦法，如前面提到，縣府會同步依照中央、也會循著中央建設協調會報用舊制來處理。

縣府秘書長林茂盛表示，昨天鐵路局開會後的決議，希望縣府用新制度作評估，目前縣府初...
縣府秘書長林茂盛表示，昨天鐵路局開會後的決議，希望縣府用新制度作評估，目前縣府初估費用需2500萬，縣府會透過政委在中央會報上，爭取以舊制推動鐵路高架，也會針對新制籌措經費辦理、並做後續評估。記者江婉儀／攝影
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鐵路高架化鐵道林姿妙
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