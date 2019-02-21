焚化廠輪流整建 雙北無力支援花蓮

樹林焚化廠。圖／新北市環保局提供 分享 facebook

花蓮垃圾危機向外縣市求援，雙北都愛莫能助。台北市環保局表示，北市主要的木柵焚化廠也正在大修整，營運量有限，各地垃圾處理分配由中央環保署調度；新北環保局表示，3座焚化廠都輪流整建，直到2026年都還有例行歲修，新北市將近400萬人口，自己垃圾處理量能顧好已經是萬幸，很難再去協助別的縣市。

北市府環保局副局長盧世昌表示，過去花蓮的垃圾都是到宜蘭去化，花蓮現在面臨的垃圾問題，即便台北市有辦法幫忙，還是需要照標準作業程序，由環保署調度協調，近期已經較少由縣市雙方主動協商去化垃圾的模式；南投、雲林也都有垃圾處理問題，都需經由環保署協調。

新北環保局表示，市內現有樹林、新店和八里等3座垃圾焚化廠，垃圾處理量每天分別是900噸、600噸和1100噸，總計2600噸，不僅要處理家戶垃圾，還有一般事業廢棄物，過去也曾有其他縣市求助，但都愛莫能助。

環保局指出，目前新店焚化廠正在整建周期中，至少要到今年9月，垃圾接納數量也受影響；樹林和八里2廠也會接著整建，短期內難再協助外縣市。

依各廠今年規畫，八里焚化廠3月14日將歲修，樹林焚化廠整個4、5月都是歲修，恐怕新北4月也會面臨垃圾危機，「我們盡量顧好自己，不去麻煩別的縣市。」