基隆這間公廁有免治馬桶 還能欣賞嘉明湖等高山風景照

2019-02-20 18:10 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



環保局表示，105年至108年期間，基隆市已獲環保署補助3103萬，含基隆市配合款共計投入3861萬，投入82座列管公廁改建、新建與管線更新，持續爭取經費，逐步改善老舊公廁。圖／環保局提供 分享 facebook 基隆市環保局今天公布去年公廁考評前三名，分別是中油六堵站、基港分公司及中油西定路站。其中中油六堵站提供免治馬桶供民眾使用，進出廁所的牆壁上，還有愛爬山的站長林坤富拍的高山風景照，如奇萊北峰、嘉明湖等，讓公廁美得像藝廊，讓如廁民眾忍不住多待一會兒欣賞。

環保局說，107年度奪得基隆市公廁考評前三名單位，分別是中油六堵站、基港分公司及中油西定路站。其中最受青睞，極具特色是中油六堵站，提供免治馬桶供民眾使用，在公廁中著實為少見的設施。中油六堵站長林坤富說，免治馬桶讓民眾使用更舒適，站方維護清潔很用心，因他愛爬山、拍照，就把到全國各地爬山拍的照片洗出來，與大家分享。

環保署近日也公布全國107年度全面提升優質公廁精進計畫成效績優單位評比，基隆市榮獲全國特優級，今年環保署已同意基隆市補助1905萬經費逐步改善老舊公廁。

市長林右昌對此表示，公廁是城市環境清潔的重要指標，他上任後市府向中央爭取經費，從106年獲補助400萬到今年1900多萬，近年大幅改善公有市場及觀光景點公廁設施，有別過去又暗又老、破舊又髒的環境，讓女性朋友卻步。

環保局賴煥紘指出，依環保署全面提升優質公廁精進計畫，擬訂基隆市推動公廁品質提升行動計畫，包含積極爭取環保署公廁修繕補助款、推動公廁考評及公廁特優場所認證。自105年起，環保局每年持續向環保署爭取經費，整建老舊公廁，並依序規劃改善老舊市場、公園、觀光景點及民眾出入頻繁辦公大樓公廁。106至去年共計投入逾1500萬經費，進行公有市場公廁改建及管線更新。

環保局表示，105年至108年期間，基隆市已獲環保署補助3103萬，含基隆市配合款共計投入3861萬，投入82座列管公廁改建、新建與管線更新，持續爭取經費，逐步改善老舊公廁。