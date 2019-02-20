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找強盜談判？為什麼兩岸和平協議是個假議題？

為花蓮垃圾危機尋解方 環保局持續推動台泥水泥窯代燒

2019-02-20 16:49聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮沒有垃圾焚化爐，縣內每天有上百噸垃圾長年仰賴宜蘭代燒，每逢農曆年後、歲修甚至蘇花公路坍方交通中斷時，垃圾大量堆積情事一再上演，為替縣內垃圾尋出路，環保局推動台泥水泥窯代燒垃圾，但前年10月一度遭抗議後，變得靜悄悄，外界憂心胎死腹中，縣環保局澄清持續推動中，正積極與當地民眾溝通。

為徹底解決花蓮垃圾問題，環保署、縣府與台泥研議以垃圾取代生煤作為水泥窯燃料，由台泥花蓮和平廠可達1500度高溫的水泥窯來代燒縣內生活垃圾，預估每天焚燒量可達200公噸，處理縣內垃圾綽綽有餘，且水泥窯的高溫可徹底燃燒，不會產生戴奧辛，飛灰和底渣可作為水泥原料，也沒有廢液處理排放問題。

前年初台泥提送專案計畫建議書給縣府初審，專家學者一致認為可行性高，縣府原本期望循序漸進推動，今年底上路，但前年10月遭到民眾抗議後，一度沉寂。

「全案還在持續推動中」花蓮縣環保局長饒忠說，為了解決花蓮垃圾問題，環保局持續努力尋求各種管道，台泥代燒案還在持續推動中，並未中止，只是去年逢選舉年，為免不必要的困擾，暫緩一段時間。

他表示，環保局最近已陸續向秀林鄉、當地和平村人士說明溝通，不排除帶當地民眾到台泥位於中國大陸雲南的安順水泥廠實地看看，了解以水泥窯處理生活垃圾的作法，讓居民安心。

環保局強調，水泥窯焚燒能力比一般焚化爐好，目前在日本、中國大陸都有以水泥窯處理垃圾的成功例子。未來花蓮垃圾若能由台泥水泥窯就近處理，不但沒有飛灰、底渣、戴奧辛、廢液等問題，還可減少車輛長途跋涉運到宜蘭，運輸過程的碳排放量，環境影響部分環保局也會嚴加把關。

台泥和平廠水泥窯燃燒高溫可達攝氏1500度，環保局持續推動水泥窯代燒垃圾，作為花...
台泥和平廠水泥窯燃燒高溫可達攝氏1500度，環保局持續推動水泥窯代燒垃圾，作為花蓮垃圾問題解方。圖／報系資料照
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花蓮縣內沒有垃圾焚化爐，縣內垃圾去化已成當前重要課題。圖／報系資料照
花蓮縣內沒有垃圾焚化爐，縣內垃圾去化已成當前重要課題。圖／報系資料照
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