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找強盜談判？為什麼兩岸和平協議是個假議題？

就醫舟車勞頓 花蓮持續補助原民交通費

2019-02-20 16:43聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮全縣約33萬人，其中原住民人口佔28％，人數高居全台之冠，但縣內南北狹長，人口多集中在北區鄉鎮，間接導致醫療資源南北不均，許多住在中、南區鄉鎮的原住民若要就醫，從部落出發到醫院的距離過遠，極為不便；縣衛生局民國99年起補助其交通費，至今每年約撥出100萬元經費，去年共補助1177位部落鄉親。

縣內壽豐鄉以南的大型醫院，目前包括門諾醫院壽豐分院、台北榮總鳳林分院、台北榮總玉里分院、衛福部玉里醫院、花蓮慈濟醫院玉里分院以及衛福部花蓮醫院豐濱分院，但中、南區鄉鎮面積至少2800平方公里，且交通不發達，原住民若有就醫需求，常常要先思考如何前往醫院，面臨舟車勞頓、交通往返高額費用問題。

縣衛生局民國99年起推出「原住民就醫及社會福利資源使用交通補助經費」計畫，對象為居住縣內、具有原民身份民眾，條件為其住家離就診醫院、入住長照機構超過20公里以上者，範圍為因轉診或重大傷病、緊急傷病就醫，又或是入住住宿式長照機構者，可由本人或家屬，帶著戶口名簿或戶籍謄本、就醫繳費收據、轉診單或入住長照機構證明等文件，3個月內到當地衛生所辦理。

衛生局指出，若是就醫的原住民，住家離醫院超過20公里、未達40公里，補助就醫交通費每人每次600元、入住住宿式長照機構交通費每人每次800元；若住家離醫院超過40公里，補助就醫交通費每人每次1000元、入住住宿式長照機構交通費每人每次1600元；就醫者，每人每季申請限制最多3次，每年最多10次；入住長照機構者，每人每年限制最多申請2次。

花蓮縣原住民人口佔28％，人數高居全台之冠，又因南北醫療資源分佈不均，衛生局民國...
花蓮縣原住民人口佔28％，人數高居全台之冠，又因南北醫療資源分佈不均，衛生局民國99年起補助原住民就醫交通費、入住住宿式長照機構交通費。圖／衛生局提供
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花蓮縣原住民人口佔28％，人數高居全台之冠，又因南北醫療資源分佈不均，衛生局民國...
花蓮縣原住民人口佔28％，人數高居全台之冠，又因南北醫療資源分佈不均，衛生局民國99年起補助原住民就醫交通費、入住住宿式長照機構交通費。圖／衛生局提供
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長照原住民衛福部
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