利澤垃圾焚化廠歲修 花蓮垃圾處理恐生危機

2019-02-20 15:54 中央社 花蓮縣20日電



宜蘭利澤垃圾焚化廠年度歲修，原本運往焚燒的花蓮5鄉鎮垃圾只能暫時堆置於花蓮市垃圾掩埋場，總量已逾6000公噸，加上為防制非洲豬瘟衍生的廚餘去化問題，花蓮垃圾處理恐面臨危機。

花蓮縣環保局表示，花蓮縣境內無焚化爐，垃圾運往宜蘭利澤焚化爐焚燒，最近因年度歲修，無法焚燒的垃圾就由各鄉鎮市先暫存在各自的垃圾掩埋場。

連續9天的年假湧入的遊客讓花蓮市清潔隊過年後收取的垃圾量爆增，光是資源回收類垃圾就達到350多公噸，比106年（6天年假）250多噸增加100噸左右。

花蓮市長魏嘉賢上午會勘花蓮市垃圾掩埋場，呼籲垃圾減量，也認為無論垃圾或是禁止廚餘養豬後的廚餘去化問題，都應該謀求解決之道。

此外，花蓮縣政府自1月10日起禁收廚餘餵豬，日前爆發下水道被任意傾倒廚餘的情況。由於花蓮市家戶垃圾清運仍收取廚餘，魏嘉賢呼籲民眾廚餘切勿亂倒，將水分瀝乾再裝袋，丟入垃圾清運車廚餘桶，餐廳小吃店則應油水分離後交給環保業者處理。

亂倒廚餘的罰則，花蓮市清潔隊表示，廚餘屬於生活廢棄物的一種，若被查獲將依據廢棄物清理法第27條第一項第一款規定，開罰新台幣1200元至6000元不等，且可連續開罰，請民眾注意。