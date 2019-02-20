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花蓮箭瑛大橋改建工程動土 殉職老師家屬感動

2019-02-20 15:55中央社 花蓮縣20日電

花蓮鳳林鎮箭瑛大橋今天舉行改建工程開工動土典禮，這座以生命換來的橋是為紀念張箭與鄧玉瑛兩位上課途中涉溪殉職的老師。老師的家屬表示，盼了很久終於動工，很感動與感謝。

鄧玉瑛的哥哥、前花蓮縣政府建設處長鄧明星說，在他任內就向水利署爭取改建，花了8年時間終於爭取到經費，工程能開工非常感動也非常感謝；設計上也很用心，新橋建在舊橋北端，並保留舊橋2座橋墩及部分橋面，紀念當年兩位老師事蹟。

花蓮縣長徐榛蔚致詞說，箭瑛大橋已逾40年的歷史，是東部第一座水泥橋梁，連絡鳳林鎮山興里與鳳林鎮市區，也是串聯縣道193線與省道台9線的重要橋梁。新建後的橋長960公尺，橋寬9公尺，對於民眾安全，地方產業發展都有很大助益。

鳳林鎮長蕭文龍說，鳳林很少有上億元的工程，這次箭瑛大橋危橋處理經費高達新台幣4億多元，感謝縣長從立委任內就開始爭取。未來新橋特別保留舊橋設置觀景台，可飽覽中央山脈、花蓮溪美景；這條縣道花46線穿越海岸山脈可達太平洋岸的台11線，希望道路能修得更完善後發揮觀光潛力。

花蓮縣政府建設處表示，鳳林鎮橫跨花蓮溪東西向橋梁，早年是竹子搭建的便橋，民國66年10月6日張箭、鄧玉瑛等6位老師，為了到學校上課冒險涉溪，張箭、鄧玉瑛不幸溺斃殉職。

如此感人故事除拍成「箭瑛大橋」電影，時任行政院長的已故總統蔣經國還親往慰問兩位老師遺孀、遺族，並下令籌措經費興建花蓮溪沿岸第一座鋼筋水泥橋梁，取兩位老師名字的「箭」、「瑛」，命名為「箭瑛大橋」。

民國67年6月竣工啟用的箭瑛大橋，長480公尺、寬4.38公尺，橋面寬度不足，造成會車困難、易生交通事故，且橋梁位於花蓮溪與萬里溪匯流處，橋墩經河川多年沖刷，造成保護層脫落、橋墩箍筋外露，橋梁長度與梁底高度已不符現今花蓮溪治理計畫。

經縣府極積爭取，箭瑛大橋改建工程獲國家發展委員會核准由花東基金補助2.52億元、經濟部水利署補助1.17億元、縣府自籌5830萬元，總經費4億2730萬元辦理橋梁改建工程。

水利署行政院徐榛蔚
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