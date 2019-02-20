呂映潔苦讀4年考上建築師證照 台東縣府員工第一人

2019-02-20 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



國內建築師證照向來難考，台東縣政府建設處建管科技士呂映潔邊工作邊苦讀，甚至同時準備2種考試，4年來她先後通過公務人員地方特考、高考、建築師專業高考，她不僅如願考取建築師專業執照，也成為台東縣政府第一位取得建築師證照的公務員。

為考建築師證照，埋首苦讀的呂映潔今年32歲，仍單身未婚的她是土生土長台東市人，父親自中華電信退休，母是衛福部台東醫院退休護理長。家境小康的她說，小時候很仰慕哥哥，哥哥曾說長大後要當建築師，她也跟著立志要當建築師，哥哥後來志向改變了，她依舊朝著成為建築師之路邁進，大學就讀實踐大學建築設計學系，如今小時夢想終於成真。

自小成長環境優渥順遂的她說，能夠一路堅持，要歸功民國102年她曾到澳洲打工遊學一年，她在澳洲掃過廁所、當過速食店店員，後來在一家建築事務所擔任繪圖員，同樣工作，澳洲人時薪30澳幣，她的時薪初期才14澳幣，後來雖調薪也只有17元，同工不同酬，讓她回國後更堅定要考取建築師證照。

呂映潔從103年回國後，同時準備公務人員與建築師考試，104年通過地方特考獲派到台南市政府工作，因建築師考6科，必須6科都在60分以上才能取得建築師資格，每科成績可保留3年，她104年只有1科達標，105重考有4科達標（其中1科與104年相同），106年再考有1科達標，107年第4次考再過1科，19日放榜，她終於考取建築師證照。

難得的是呂映潔為了想調回台東工作，順便陪伴父母，她在準備建築師考試時，也同時準備公務人員高等考試，也在106年順利考上高考，獲派回台東縣政府建設處服務。呂映潔說，建管單位工作量不輕，白天工作，下班還要讀書，壓力確實很大。