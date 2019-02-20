來這社區運動散步 還可以認識24個節氣、欣賞圖畫

2019-02-20 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



現代人為了身體健康，都會利用時間散步、騎自行車，保持身體健康。不妨來這個社區，除了能享受運動的優閒時光，同時還能認識一年之中的24個節氣、欣賞畫家美麗的成品。

宜蘭市凱旋里社區旁的鐵路高架橋下方，去年由縣議員林錫銘向縣府爭取經費20萬元，但後來發現經費不足，凱旋里長林振雄遂向宜蘭市公所申請經費補助6萬元，總計花費26萬，由畫家杜展彰協助繪製26座橋墩。

里長林振雄表示，許多人都會在自行車道旁散步、運動或是騎自行車，去年社區決定要將橋墩彩繪，目前總計已完成26座橋墩，今年社區會陸續完成其他橋墩彩繪的部分，完成之後，讓這裡可以成為宜蘭市的新地標。

縣議員林錫明說，自行車道完工後，認為橋墩不好看，經過討論後覺得應該來彩繪美化，現在沒有像以前一樣四季分明，就以一年中的24個節氣為主題，也讓小孩子明白，一年之中這些節氣代表的含意，未來會將風景區特色或是宜蘭特有農產品，以繪畫呈現出來。