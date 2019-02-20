花蓮垃圾危機一觸即發 全縣堆置量逾8000噸

2019-02-20 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



受宜蘭利澤焚化爐歲修減收垃圾等影響，花蓮垃圾堆置量大增，各鄉鎮堆置量逾8600公噸，光是花蓮市垃圾掩埋場就超過6000噸，垃圾堆成小山。市長魏嘉賢上午會勘，呼籲垃圾減量，也認為無論垃圾或是禁止廚餘養豬後的廚餘去化問題，都應該謀求解決之道。

花蓮13鄉鎮市垃圾掩埋場不是已經飽和，就是接近飽和，目前有8鄉鎮市垃圾每天跨縣市北運利澤焚化爐處理，每天焚化量約125到135公噸。

花蓮縣環保局表示，利澤焚化爐從過年前就開始減收花蓮垃圾，這個月歲修，有時減量到只收70公噸，無法焚燒的垃圾就由各鄉鎮市先暫存在各自的垃圾掩埋場。

環保局廢棄物管理科長洪秋琪說，為解決垃圾堆置問題，有3項作為，一是國發會主委陳美伶、環保署人員將於23、25日協助和宜蘭協調，爭取增加焚化量，希望順利消化堆置和每天產出垃圾，也尋求其他縣市焚化爐協助焚燒，並向環保署提出垃圾打包計畫，爭取經費要把垃圾以類似覆蓋保鮮膜的方式壓縮、密封打包成立方體，可以阻絕惡臭、汙水，避免影響環境，預計爭取2萬公噸打包量。

宜蘭縣環保局長周錫福表示，和花蓮訂立的合約，每天協助焚化垃圾量是100公噸，在容許範圍內都會盡量幫忙，每年總焚化量超過4萬公噸，宜蘭已仁至義盡。不過，因為過年垃圾量大，加上每年兩次歲修，一年有3次減收花蓮垃圾，已行之有年。

花蓮市長魏嘉賢關切垃圾堆置情形，上午會勘，他說，今年春節連假長達9天，大量遊客湧入，花蓮市清潔隊過年後收取的垃圾量暴增，花蓮市垃圾掩埋場堆置垃圾已經6000多公噸，呈現飽和。