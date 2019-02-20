花蓮箭瑛大橋4.2億決標 鄉親盼了好久準備開工

2019-02-20 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



41年前黛納颱風襲台，花蓮縣鳳林鎮山興國小導師張箭、鄧玉瑛為到校授課，在大雨中冒險涉溪卻遭大水沖走，溺斃殉職，時任行政院長蔣經國下令籌措經費，興建「箭瑛」大橋紀念；至今，這座橋已嚴重破損，縣府欲建新橋，但經費龐大流標4次，去年底終以4億2730萬元決標，今舉行開工動土典禮。

原橋銜接鳳林鎮山興里與鳳林市區，為里民進出要道，也是193縣道、台9線東西向聯絡橋樑，由於橋齡逾40年久，橋梁嚴重破損，橋墩經河川多年沖刷，造成保護層脫落、橋墩鋼筋外露，且此橋寬僅4.38米，會車困難，易發生交通事故，也不符合花蓮溪治理計畫中「橋長須960米」規定。

新的箭瑛大橋橋長增倍，設計為960公尺，橋寬9公尺，橋上還會打造2座「雙手合十」造型橋塔，紀念張箭、鄧玉瑛兩人，舊橋則保留2座橋墩，因極具歷史意義，也將在橋墩上興建兩人英勇事蹟解說碑。

由於建橋工程規模大、金額高，投標廠商也須具備建橋經驗，導致招標不易，曾4度流標，去年12月6日，終於以4億2730萬元標出，下月初開工，工期2年4月，預定2021年7月完工，經費獲國家發展委員會核准4億2730萬元，其中花東基金補助2.52億元、經濟部水利署補助1.17億元，再加上縣府自籌5830萬元。

箭瑛大橋開工動土典禮屬地方盛事，今天縣長徐榛蔚、多位縣府官員、縣議員、鳳林鎮長蕭文龍、張箭遺孀，以及鄧玉瑛胞兄、前縣府建設處長鄧明星均參加。徐榛蔚說，箭瑛大橋興建在67年，是台灣東部第一座水泥橋，未來重建後，將大大造福地方產業發展，也感謝標下的利德建設公司。

徐榛蔚表示，除了箭瑛大橋即將動工，台9線路段51K至151K處，也將斥資2.1億經費改善，另外馬太鞍溪橋工程快完工、玉里鎮的太平溪橋正在施工中、今年北岡大橋也落成通車，未來還有萬里溪橋、花蓮大橋待逐步改建，將花蓮推向國際都會、觀光花蓮、花園城市。