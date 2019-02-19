自閉症者難外出用餐 花蓮餐廳業者到府義煮33套餐

2019-02-19 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮黎明向陽園目前有12位身障者，大多為自閉症學員，因其在陌生環境容易有暴走行為，被家長帶出外用餐機會少；在地和牛專賣店透過園內膳食作業員牽線，老闆親率員工到黎明向陽園義煮招牌菜，讓自閉症者在熟悉環境下，就可享用日式美食。

黎明向陽園位於壽豐鄉，早年是榮民總醫院玉里分院的精神科職能治療中心，因閒置已久，2014年由黎明教養院接手，打造成一處農事生產基地，讓學員學習農牧技藝，擁有一技之長可經濟獨立，也盼利用園藝自然空間的療癒功能，改善學員日常生活。

黎明向陽園膳食作業員魏何秀日前透過友人得知，花蓮和牛燒肉餐廳老闆劉福政，長期想將店內招牌菜與弱勢團體分享想法，兩人便籌畫這次義煮活動。

昨天一早，劉福政率員工親到園內義煮33份套餐，2小時內就完工，劉福政說，和牛套餐一直受到顧客青睞，前一天晚上就開始備料，很開心能用自身力量幫助身心障礙者。