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重現花蓮林業文化 「嵐山索道再生計畫」評估可行性

2019-02-19 17:00聯合報 記者王燕華╱即時報導

花蓮秀林鄉水源部落的嵐山曾是縣內伐木重鎮，當年為將紅檜、扁柏等珍貴林木從海拔2000公尺高山運送下山，日據、國民政府時期，接續興築索道和鐵道，惜荒廢至今已30年。花蓮林管處啟動嵐山索道再生計畫可行性評估，正廣納民意納入先期規畫，預計8月底完成。

依據花蓮林業史料調查，花蓮三大林場依開發時序分別是林田山、哈崙及嵐山（太魯閣林場），設於1948年的嵐山，是東部最晚開發的林場，當初陸續闢建太昌線、太魯閣線及立霧溪支線3段鐵道，及長分別為1560、1600、1400公尺的3段索道，以嵐山工作站為指揮基地。

花蓮林管處副處長李政賢說，比起阿里山、八仙山等林場，嵐山因最慢開發，所使用的索道機具是當時最先進的，對於台灣及花蓮林業都具重要歷史地位，但1986年伐木結束、1989年組織調整裁撤嵐山工作站，索道、鐵道就此閒置。

為保存林業歷史文化價值並增加花蓮觀光吸引力，花蓮林區管理處從去年起啟動嵐山索道再生計畫可行性評估，希望能重現這種世界少見的索道銜接鐵道樣貌，結合在地人文資源，創造觀光、生態及文化旅遊新亮點。

李政賢說，鐵道和索道雖損壞嚴重，但仍留有遺構，索道頭也有一處保留完整，嵐山工作站木造建物狀態也還算良好，第一期計畫先重建其中一段索道和鐵道，長度分別是1公里多的索道及1.6公里長的鐵道，預計從平地一直爬升到海拔約800公尺處，預估經費21億元，包括環境影響、財務可行性等，都需要做全面審慎評估。

林管處與規畫單位展群工程顧問公司近日到昔日索道頭的水源部落說明計畫內容，包括秀林鄉長王玫瑰、多位鄉民、環團等前往聆聽。王玫瑰指出，在不影響環境且與民眾充分溝通等前提下，對重現嵐山索道樂見其成。

李政賢強調，全案涉及飲用水保護區、原住民保留地、原住民傳統領域、保安林及事業區、部份土石流潛勢溪流範圍及山崩地滑地帶等環境敏感區域，一定會詳加評估，以對環境衝擊最小的方式來執行後續計畫。

花蓮林管處嵐山工作站當年設置鐵道、索道，將珍貴林木運下山。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處嵐山工作站當年設置鐵道、索道，將珍貴林木運下山。圖／花蓮林管處提供
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花蓮林管處嵐山工作站當年設置鐵道、索道，將珍貴林木運下山。圖／花蓮林管處提供
花蓮林管處嵐山工作站當年設置鐵道、索道，將珍貴林木運下山。圖／花蓮林管處提供
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花蓮嵐山工作站早年在伐木興盛期，是一處熱鬧聚落。圖／花蓮林管處提供
花蓮嵐山工作站早年在伐木興盛期，是一處熱鬧聚落。圖／花蓮林管處提供
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花蓮林管處嵐山工作站當年設置鐵道、索道，將珍貴林木運下山。圖／花蓮林管處提供
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花蓮林管處嵐山工作站當年伐木的熱鬧景象。圖／花蓮林管處提供
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花蓮林管處嵐山工作站當年設置鐵道、索道，將珍貴林木運下山。圖／花蓮林管處提供
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花蓮嵐山索道是早年伐木的重要運材工具。圖／花蓮林管處提供
花蓮嵐山索道是早年伐木的重要運材工具。圖／花蓮林管處提供
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嵐山鐵道原住民
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