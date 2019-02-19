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花蓮「小豬湯圓」好健康 Q萌功效多

2019-02-19 16:29聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

今天元宵節，花蓮慈濟醫院應景，除舉辦健康蔬食講座，也邀民眾一起搓湯圓，材料選擇含花青素的紫薯、具抗氧化的紅龍果，以及芝麻、糯米等，經大家巧手製作成「小豬」湯圓，也代表迎接豬年，營養師鄭穎倢說，這顆湯圓不加湯、不加油，比市面上販售的還健康。

一早參加搓湯圓的林先生說，蒸熟的紫薯包進白色糯米團，搖身變成圓滾滾的白丸子，代表小豬的臉；紅龍果肉搓成粉紅糯米糰，則是小豬耳朵和鼻子；黑芝麻裝飾成眼睛；造型完成、將湯圓下水煮熟後，Q萌的「小豬湯圓」就完成，而這是自己第一次做湯圓還要兼顧造型，有點難度，但是吃起來很健康。

鄭穎倢今天帶著民眾動手做，她說，紫薯富含花青素，清除自由基能力是維生素C的20倍、維生素E的50倍，也容易被人體吸收，可增強免疫力；也含豐富維生素C，可幫助膠元蛋白合成，抗氧化；還有豐富膳食纖維，預防便秘；而紅龍果具有抗發炎、抗腫瘤細胞生長的效果。

鄭穎倢表示，一顆小豬湯圓熱量與市售湯圓差不多，但因含豐富營養成分，民眾若要更健康，也可動作自己做，她提醒，吃下4顆湯圓就將近一碗飯熱量，糖尿病、高血脂患者不宜食用太多。

健康蔬食講座中，慈濟醫院也宣導營養衛教知識，告訴民眾若要了解每天適當的熱量攝取值，可先計算出個人身體質量指數（BMI），其共分為過輕、正常、過重、輕度肥胖、中度肥胖、重度肥胖6範圍，民眾可上「中研營養資訊網」查詢個人每天飲食建議。

花蓮慈濟醫院應景，今天邀民眾DIY「小豬」湯圓，材料選擇紫薯、紅龍果、芝麻、糯米...
花蓮慈濟醫院應景，今天邀民眾DIY「小豬」湯圓，材料選擇紫薯、紅龍果、芝麻、糯米等，Q萌又健康。記者蔡翼謙／攝影
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紅龍果肥胖慈濟
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