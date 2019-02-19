影／海科館水族館改蓋商場？林右昌：不要以訛傳訛

2019-02-19 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



慶富獵雷艦前年爆發詐貸弊案，波及子公司慶陽企業經營的海科館水族館蓋一半，教育部前年底強制接管，慶陽留下的爛攤子如何收拾？日前有市議員稱水族館不蓋了，市府將收回這塊地建商場。基隆市長林右昌表示，這是錯誤的訊息，完全沒有要興建商場與飯店，水族館仍是選項，市府正在做八斗子漁港的發展及招商引資，結果很快就會出來。

林右昌說，議員沒去做充分的了解跟查證就爆料，很可惜，市府正在整體規畫八斗子與水族館的發展，且得到中央500萬元的補助，最近會有成果，但完全沒有像議員所說要要改蓋商場或飯店，這樣容易造成視聽上的誤導，以訛傳訛。

林右昌說，水族館的問題卡在和慶陽合約爭議無法解決，民間投資怯步，如果重啟BOT案程序很久也會面臨契約問題，中央很重視的案件事，一直在協調此事，中央和地方想法一致，如何透過這個案子讓地方繁榮。

他說，當初地方一直要一個水族館，是因為海科館不夠吸引人，觀光客不會來，可是現在基隆市觀光環境比過去好太多了，包括潮境公園，八斗子車站，整個東北角廊帶，和平島公園，色彩屋等，基隆市的觀光沒有水族館也比過去成長很多。

所以市府思考整個八斗子港區，如何整體規劃容納更多的遊客，還有經濟上的需求，做進一步的投資和開發，讓有資金的企業願意進到基隆來投資，這是最重要的考量。