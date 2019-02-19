過年後宜蘭找工作 400職缺最高月薪50K

2019-02-19 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



因應新春年後民眾轉職及廠商人力需求，勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署羅東就業中心本月23日上午9點30分到12點30分，要在經濟部工業局龍德兼利澤工業區服務中心舉辦2019「開薪就業 職來運轉」現場徵才，有25家廠商提供近400個工作機會。

羅東就業中心指出，徵才活動邀請廠商中，燿華電子公司釋出最多職缺，含帶線工程師、製程工程師、勞工安全衛生管理師及技術員等55名。

台灣半導體股份有限公司利澤廠招募採購人員、廠務工程師、研發工程師、作業員、品檢員等35名。

集山實業股份有限公司(悟饕、丸燒)招募網路行銷業務人員、儲備幹部、內場人員、外場人員等28名。

另有飯店業、製造業等相關職缺，最高薪資達5萬元。

羅東就業中心主任陳佩馨表示，這是年後首場徵才活動，提供多元薪優的職缺，希望透過徵才活動的媒合，讓廠商快速找到適當的人才，也期待為求職者創造更多就業機會，找到理想的工作。

陳佩馨請求職者應作好準備「有備而來」，面試過程中要展現出自己的工作態度及對工作的企圖心，並且瞭解所應徵的公司背景，以增加錄取的機會。