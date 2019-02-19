雨後溢汙水 花蓮汙水下水道驚見廚餘阻塞排水

2019-02-19 14:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣已禁止廚餘養豬，養豬戶不再回收廚餘。花蓮市近日出現汙水下水道遭不明人士亂倒廚餘，阻塞排水管線。縣府建設處昨請市公所到場會勘，市長魏嘉賢表示，包括清潔隊、環保業者等，仍回收廚餘，請民眾或店家勿任意亂倒。

上周某日雨後，花蓮市區的國聯五路與國聯三路口一處汙水下水道孔蓋，不斷溢出汙水，縣府建設處委經環保廠商前往了解，打開蓋子，竟然浮出厚厚一層廚餘。

縣府建設處處長鄧子榆昨與花蓮市長魏嘉賢、市公所清潔隊長吳慶展、國聯里長林靜芬等人昨天下午到該路口會勘，促請市公所協助加強宣導，環保局環境稽查科人員也到場，表示會加強稽查。

魏嘉賢表示，此事究竟是一般民眾亂倒，或是餐飲、小吃業者所為，還需要進一步追查。廚餘、廢棄物被亂倒進水溝，可能會妨礙排水，造成積淹水災情，後果不堪設想；因防汛期將屆，公所將在3月起執行清溝作業。

他強調，雖然養豬戶不再收廚餘，但公所垃圾清運車仍有廚餘桶可收廚餘，另外一般餐廳小吃廚餘量大者，可請環保業者回收，廚餘還是有回收管道，也提醒民眾倒廚餘前，先把水分瀝乾。