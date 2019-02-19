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躲橘郡侯車亭會淋雨 林右昌：不是市府不做

2019-02-19 14:03聯合報 記者吳淑君╱即時報導

基隆市安樂區城上城及橘郡社區，每天早上排隊等公車的通勤、學生族非常多，許多人抱怨侯車亭蓋太小，雨天淋雨，晴天晒太陽，市議員林沛祥，張之豪都很關心，要求擴建延伸。市長林右昌說，不是市府不做而是住戶不同意，沒辦法施做。

市議員張之豪說，不是住戶不同意，而是要經過區分所有權人同意，所謂區分所有權人就是全部握有橘郡內土地持分的人

，所以是上千人，要讓這麼多人一起對任何一個決定做出決定或共識，都是相當困難的，所以不是住戶不同意，而是目前為止沒有一個管道或機會可以讓這麼多人一起做這個決議。

林右昌說，有民眾反映橘郡侯車亭長度不夠長，早上排隊人多會排到外面淋到雨，本來市府公車處在建新侯車亭時已經用最長的長度規劃設計，但土地是橘郡社區的，要使用這邊的土地興建公車亭要經過橘郡住戶所有權人同意才能做，管委會也一些原因包括風水等理由，不同意市府施做。

林右昌說，不是市府不做而是住戶不同意，沒辦法施做，社區若同意提供土地，他們會把公車亭再延伸。

另外，安樂派出所拆除後迴車道，有民眾認為蓋好很久了怎麼不趕快開放？林右昌說，最主要的原因是果菜市場業者反應希望出來可直接右轉迴車道，避免再進到主車道再右轉，造成交通上的交織。

原本設計迴轉半徑不足，工務處現在變更設計，把迴轉的角做修正，讓大貨車下來可以直接右轉迴車道，最近變更設計做好再做工程調整，預計三月底以前會整個完工啟用。

安樂派出所拆除後迴車道，預計三月底以前會整個完工啟用。圖／基隆市政府提供
安樂派出所拆除後迴車道，預計三月底以前會整個完工啟用。圖／基隆市政府提供
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基隆市安樂區城上城及橘郡社區，每天早上排隊等公車的通勤、學生族非常多，許多人抱怨...
基隆市安樂區城上城及橘郡社區，每天早上排隊等公車的通勤、學生族非常多，許多人抱怨侯車亭蓋太小，市長林右昌說，不是市府不做而是住戶不同意，沒辦法施做。圖／民眾提供
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林右昌公車
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