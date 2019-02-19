宜蘭市元宵鞭春牛 還可拿平安米、限量吊飾

2019-02-19 14:02 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



今天是元宵節，宜蘭市公所在五穀廟舉辦鞭春牛活動，藉由「鞭春牛」提醒民眾該回到崗位上工作，不要再休息，也預祝士農工商順遂賺大錢，今天晚上6點開始再五穀廟有表演活動，9點會「火燒春牛」，恭送春牛回天庭。

「鞭春牛」是過去農業時期在立春時舉辦，象徵春天來臨，告知農民必須準備春耕了；牛隻經過冬天休息後，藉此鞭策牠該開始耕作。藉由鞭打「春牛」三下，象徵新年已來，農民及春牛應開始春耕，各行各業都要回到崗位工作。當地廟宇最後會將「春牛」焚燒，民眾再把燒化後的灰燼帶回，灑到自家的農田、花園或菜圃上，祈求五穀豐收。

民眾藉由摸春牛，可激勵自己在新的一年要認真打拚，現場還可把平安五穀米與限量的翡翠琉璃豬祈福吊飾帶回家保平安。

江聰淵說，今年特別規劃鞭春牛活動，年假已經結束，除了提醒民眾要收心開始工作，希望可以帶動宜蘭市文化發展、讓文化傳承、推動，讓重要的文化資產與地方做結合，大家一起為文化付出，明年會更盛大舉辦，讓鞭春牛成為宜蘭市重要的元宵節活動。