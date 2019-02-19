葛瑪蘭客運228連假大優惠 台北到礁溪不到100元

2019-02-19 13:17 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



葛瑪蘭汽車客運股份有限公司228連續假期，祭出號稱宜蘭地區路線全票最低的81折優惠，台北到礁溪竟然只要95元。

葛瑪蘭汽車客運股份有限公司今天指出，為鼓勵民眾228連續假期搭乘大眾運輸及配合交通部政策，葛瑪蘭客運在2月27日起至3月3日止，提供宜蘭地區路線全票最低81折優惠。

台北到礁溪原價112元，優惠價95元，台北到宜蘭140元優惠為115元，台北到羅東143元優惠為120元，板橋到礁溪140元優惠為115元，板橋到宜蘭165元優惠為140元，板橋到羅東170元優惠為140元。

葛瑪蘭汽車客運股份有限公司表示，另外為使新北市及中、南部轉乘民眾往、返宜蘭更直截快速，除原國道路線外同步於春節連假期間增闢「板橋客運站－64號快速道路－國道5號－羅東轉運站」及「板橋客運站－64號快速道路－國道5號－宜蘭轉運站」等2條直達車國道客運臨時路線，避開繞駛台北市區，每班車可節省約20分鐘乘車時間，配合連假期尖峰每5到10分鐘1班車的班距時間，讓返鄉或出遊的乘客得以往返宜蘭地區便捷。

葛瑪蘭汽車客運股份有限公司指出，同時為使遊客於連續假期間前往宜蘭地區景點更加便利，配合交通部東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票免費，減少轉乘所需花費金額，還可省去自行開車歷盡千辛萬苦塞到各大景點後，又要面臨停車位一位難求的窘境，搭乘大眾運輸遊宜蘭得以更優惠、更迅速及更便捷。