免費營養午餐跳票？宜縣府駁斥：先不要下定論

2019-02-19 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣長林姿妙不論選前選後都一再強調免費營養午餐政策，這也是她競選縣長主要政見，最近傳出明年度編列經費，由於不是在今年實施，引發「跳票」之譏。對此縣府表示「沒做才叫跳票」，林姿妙也說，在不影響財政許可範圍，如果可以的話會提追加預算，也盼議會支持。

民進黨縣議會黨團隨後也表示，如果縣府提出追加預算，將會全力支持。

宜蘭國中小學免費營養午餐如果在今年4月籌編追加預算，半學期的費用約1億3千多萬元，如果是明年編列年度預算包含兩學期是2億6千萬元。縣長林姿妙日前出席全縣校長會議時表示，明年度會編列免費營養午餐的經費，消息一出，有人質疑為何不是在今年實施，甚至說政策跳票。

面對外界質疑，縣府秘書長林茂盛今天表示，縣府原來一開始內部都是講108年辦追加，縣長日前是比較保守的提到，但不管是編列追加或年度預算，都是既定要做的政策。

林強調，今年的預算是前任執政者編列，今後不管如何籌編免費營養午餐經費，縣府在財政允許下都會儘量促成，並沒有跳票問題，真的沒做才叫跳票！縣長上任以來一直持續推行財務檢討，這部分先不要下定論。