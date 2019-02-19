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學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

元宵節台東天際喜見「神龜」 民眾：期待好事發生

2019-02-19 12:11聯合報 記者羅紹平╱即時報導

今天元宵節台東與高雄交界的天際喜見一朵雲彩形似大海龜，發現的台東市吳先生說：「好 像神龜悠游在天空中」，吳先生的友人都說「真的太像了」、「期待神龜出現，能為台東帶來好事」。

中央氣象局台東氣象站表示，最近幾天台東天氣晴朗， 加上西南風偏強，氣流接近中央山脈，水氣凝結，往往在過山前形成莢狀高積雲，雲朵隨風飄移過程中，也會形成各種形狀，變幻萬千，但一般常見形狀是扁扁的像豆莢或圓盤狀如飛碟，所以又稱豆莢雲或飛碟雲，像海龜的形狀確實比較少見。

今天元宵節，上午台東與高雄交界的天際喜見一朵雲彩形似大海龜悠游在天際，看到民眾都...
今天元宵節，上午台東與高雄交界的天際喜見一朵雲彩形似大海龜悠游在天際，看到民眾都說：「期待為台東帶來好事」。記者羅紹平／翻攝
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今天元宵節，上午台東與高雄交界的天際喜見一朵雲彩形似大海龜悠游在天際，看到民眾都...
今天元宵節，上午台東與高雄交界的天際喜見一朵雲彩形似大海龜悠游在天際，看到民眾都說：「期待為台東帶來好事」。記者羅紹平／翻攝
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台東海龜元宵節
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