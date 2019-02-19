元宵節台東天際喜見「神龜」 民眾：期待好事發生

2019-02-19 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



今天元宵節，台東與高雄交界的天際喜見一朵雲彩形似大海龜，發現的台東市吳先生說：「好 像神龜悠游在天空中」，吳先生的友人都說「真的太像了」、「期待神龜出現，能為台東帶來好事」。