平地最美夜櫻步道在市區 羅莊上千株櫻花倒影美到爆

2019-02-19 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭羅東鎮是全國面積最小的鄉鎮市，卻有一條長1公里「羅莊櫻花步道」，水岸栽種1200株台灣山櫻、八重櫻、吉野櫻及墨染櫻，最近輪番開花爭豔，鎮公所日前還點亮夜燈，成了市區欣賞「夜櫻」好去處，預估花期將持續到3月下旬。

羅莊櫻花步道位於十六分圳旁，10年前種下的櫻花如今開得美，是全台第一個能在平地、直線河岸賞櫻的景點，更可同時欣賞到櫻花倒影、夜櫻美景。

墨染櫻開最多

羅莊櫻花步道也是全台灣最多墨染櫻的地方，1200株的櫻花樹中有300多株是墨染櫻，其花瓣重疊，在日本墨染櫻是白色中間微粉紅，像墨汁暈開；台灣開花則會從一開始的白色轉粉紅色，紅白相間，美不勝收。

河岸的櫻花近日接力綻放，前段約800株緋寒櫻（台灣山櫻）及複瓣緋寒櫻（八重櫻）已經開花，2月底前為盛開期；後段種植約400株吉野櫻、墨染櫻的花苞十分飽滿，蓄勢待發。由於暖冬氣候，後段目前尚未進入開花期，只見少數的稀疏蹤影，預估3月間才會陸續盛開。

夜色賞櫻更有情趣

水面浮花映月最是吸引人，不管是白天的櫻花倒影、還是夜櫻的燈色輝映都適合賞景，也成了遊客拍照打卡熱點，而且近距離市區、河岸步道平坦，就連行動不方便的長者與輪椅族都能輕易前往。

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