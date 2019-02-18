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民進黨團3質疑林姿妙免費營養午餐跳票 宜縣府：刻意扭曲

2019-02-18 21:08聯合報 記者戴永華╱即時報導

宜蘭縣長林姿妙日前在全縣校長會議宣布，縣府將在明年度編列免費營養午餐經費，今天遭民進黨議會黨團質疑明年才編預算是「政策跳票」，如果縣長有心要推動免費營養午餐政策，在4-5月的追加減預算時即可進行編列，尋求議會支持，如果無心，採取拖延策略，當然今年無法實現。

針對民進黨議會黨團的質疑，宜蘭縣政府隨後也表示，實施營養午餐免費政策明確，縣長自上任後多次召集相關單位開會討論，方案包括追加預算、明年編列預算等，日前縣長的發言是尊重程序與體制的說法，外界提及的跳票及打臉，都是「刻意扭曲」，無論是以追加預算或正式編列預算的方式推動，都懇請議員們大力支持。

民進黨議會黨團下午提出3點對於政策的質疑，首先，學童營養午餐免費、免學雜費是林姿妙縣長競選主要政見，必然是經過深思熟慮，才能做為說服選民的主要訴求，而現在身為縣長，每場公開場合依然提及免費營養午餐勢在必行，如今上任不到兩個月即跳票，今年恐怕做不到，欺騙選民？讓孩子空歡喜一場。

第二，如果縣長有心要推動政見落實，學童免費營養午餐與免學雜費政策，在4-5月臨時會，追加減預算時即可進行編列，尋求議會支持，如果無心，採取拖延策略，當然今年無法實現！如此失去誠信，縣民如何相信明年可能做到？

第三，在政策跳票後，秘書長林茂盛又提出可能在追加減預算時進行免費營養午餐、免學雜費的預算編列，是在「打臉」縣長？誰說的才具有縣府代表性？讓人霧煞煞。

民進黨宜蘭縣議會黨團提出3點質疑，指縣長林姿妙的免費營養午餐政策跳票。 本報資...
民進黨宜蘭縣議會黨團提出3點質疑，指縣長林姿妙的免費營養午餐政策跳票。 本報資料照
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