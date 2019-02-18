花蓮市新興路拓寬明年完工 自強路不平下月部分解決

2019-02-18 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮市去年開工的「新興路景觀改善及興闢工程」預計明年1月完工，其分主線道及支線道工程；支線道上有一處營舍為軍方所有，雖被認為具紀念潛力建築，但經提報文資審議未通過；公所與軍方溝通後，同意公所代拆代建，施工方式為先建後拆，今市長魏嘉賢前往會勘表示，目前興建進度15.35%，比預定進度提前0.5%。

魏嘉賢說，該軍營代拆代建經費由營建署核定6100萬元，去年10月開始興建，將打造地上4層、屋突2層的鋼筋混凝土造建物，目前已完成基礎層結構體及管路配管工程，未來一樓將做為辦公室、備勤室與收容中心，二至四樓則為寢室，全棟總計有96床；支線道工程上還包括花蓮高工部分土地，目前學校已經自行拆除圍牆。

新興路景觀改善及興闢工程去年4月9日開工，其由內政部核定1億6000多萬元經費拓寬，主線道範圍從新興路、尚志路口至新興路、瑞美路口，路長共996公尺；支線道範圍從新興路至中興路、府前路口，路長共488公尺，預計明年1月可完工，搭上蘇花改明年全線通車之日，除因應屆時花蓮的大量車流，也打通美崙地區對外交通動脈。

另吉安鄉公所去年獲代表會同意，追加1500萬元預算，進行全鄉電力、電信、自來水管線單位挖掘道路修復，以及全鄉道路路面鋪設工程，其中修復的道路總長6240公尺，面積3萬1084平方公尺，將進行道路刨除柏油路面及新鋪，今年初各村陸續施工，預計本月底全部完工，鄉長游淑貞今現場會勘。

游淑貞說，各村長若看見道路改善需求，可向公所提出，後續歸案辦理，公所將依照短、中、長期進行修復，也感謝縣府今年挹注570萬元經費，改善編號鄉道、一般道路柏油路面鋪設，未來會積極向上級單位爭取預算。