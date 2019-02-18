親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

花蓮市新興路拓寬明年完工 自強路不平下月部分解決

2019-02-18 18:19聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮市去年開工的「新興路景觀改善及興闢工程」預計明年1月完工，其分主線道及支線道工程；支線道上有一處營舍為軍方所有，雖被認為具紀念潛力建築，但經提報文資審議未通過；公所與軍方溝通後，同意公所代拆代建，施工方式為先建後拆，今市長魏嘉賢前往會勘表示，目前興建進度15.35%，比預定進度提前0.5%。

魏嘉賢說，該軍營代拆代建經費由營建署核定6100萬元，去年10月開始興建，將打造地上4層、屋突2層的鋼筋混凝土造建物，目前已完成基礎層結構體及管路配管工程，未來一樓將做為辦公室、備勤室與收容中心，二至四樓則為寢室，全棟總計有96床；支線道工程上還包括花蓮高工部分土地，目前學校已經自行拆除圍牆。

新興路景觀改善及興闢工程去年4月9日開工，其由內政部核定1億6000多萬元經費拓寬，主線道範圍從新興路、尚志路口至新興路、瑞美路口，路長共996公尺；支線道範圍從新興路至中興路、府前路口，路長共488公尺，預計明年1月可完工，搭上蘇花改明年全線通車之日，除因應屆時花蓮的大量車流，也打通美崙地區對外交通動脈。

吉安鄉公所去年獲代表會同意，追加1500萬元預算，進行全鄉電力、電信、自來水管線單位挖掘道路修復，以及全鄉道路路面鋪設工程，其中修復的道路總長6240公尺，面積3萬1084平方公尺，將進行道路刨除柏油路面及新鋪，今年初各村陸續施工，預計本月底全部完工，鄉長游淑貞今現場會勘。

游淑貞說，各村長若看見道路改善需求，可向公所提出，後續歸案辦理，公所將依照短、中、長期進行修復，也感謝縣府今年挹注570萬元經費，改善編號鄉道、一般道路柏油路面鋪設，未來會積極向上級單位爭取預算。

至於吉安鄉親關切的自強路路平問題，游淑貞表示，公所本周完成發包，近期將陸續辦理自強路、民治路口至自強路、和平路口等路段的修復工程，預計下月底前完工，但施工期間會封路，呼籲民眾行駛替代道路；另永安、太昌及勝安等村正進行的汙水下水道工程，未來接管完成後，就會將道路修復。

吉安鄉公所去年獲代表會同意，追加1500萬元預算，進行全鄉電力、電信、自來水管線...
吉安鄉公所去年獲代表會同意，追加1500萬元預算，進行全鄉電力、電信、自來水管線單位挖掘道路修復，以及全鄉道路路面鋪設工程。記者蔡翼謙／攝影
分享
新興路景觀改善及興闢工程由內政部核定1億6000多萬元經費拓寬，去年4月9日開工...
新興路景觀改善及興闢工程由內政部核定1億6000多萬元經費拓寬，去年4月9日開工，預計明年1月可完工。記者蔡翼謙／攝影
分享
新興路景觀改善及興闢工程由內政部核定1億6000多萬元經費拓寬，去年4月9日開工...
新興路景觀改善及興闢工程由內政部核定1億6000多萬元經費拓寬，去年4月9日開工，預計明年1月可完工。記者蔡翼謙／攝影
分享

修復魏嘉賢吉安
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

台東山海部落新遊程 饒慶鈴將赴廣州旅展推廣

2019-02-18 12:08

來基隆指定要買的鞋 就叫「凡人與路-Daily Shoes」

2019-02-18 11:21

屋密集、路廊小 暖暖平交道改善只能鐵道外移

2019-02-18 00:40

暖暖平交道彎道危險如新馬站 議員急喊快改善

2019-02-18 00:38

連假兩樣情…池上遊客破15萬 關山不到1萬

2019-02-17 22:42

影／暖暖彎道與普悠瑪翻車處近似 他大呼不要「出事後的未來」

2019-02-17 19:45

暖冬效應 合歡山台灣池乾旱屏東不見了

2019-02-10 22:25

影／3海豚疑春節負傷困基隆港 鯨豚協會求照片研判

2019-02-10 18:34

林姿妙說一定恢復百果樹預算 黃春明聽了很欣慰

2019-02-10 15:20

年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

耍官威！落選議員罵燈會保全不認識她 網友逼她請辭

2019-02-17 21:48

桃市府秘書耍官威罵保全 鄭文燦：行為錯誤得負起責任

2019-02-18 13:10

一盤燙青菜要60元！ 網友嘆新竹物價「全國之冠」

2019-02-18 10:27

300架無人機今夜「飛出」TAIWAN 民眾驚呼：超感動

2019-02-17 23:37

高雄「包子女神」幫父賣水餃 粉絲大手筆訂1萬顆

2019-02-18 12:29

銅梁火龍三度來台演出 花火與煙霧中舞龍展現震撼

2019-02-18 07:26

總統故鄉屏東辦燈會 無敵水域光影今晚震撼試燈

2019-02-18 10:57

影／暖暖彎道與普悠瑪翻車處近似 他大呼不要「出事後的未來」

2019-02-17 19:45

苗栗炸龍萬砲齊發神龍忽隱又忽現 民眾看得如痴如醉

2019-02-17 22:18

台灣燈會遊客爆大量 屏縣再多調200輛遊覽車備戰

2019-02-18 15:25

明華園魅力無法擋 傳統戲曲融入創意讓人噴飯

2019-02-17 22:24

綠議員擋花季預算？ 柯文哲爆粗口挨轟

2019-02-17 23:55

工程付款延宕全國第一嚇跑廠商 張麗善要比照六都簡化

2019-02-18 12:48

指議員許淑華政治操作 北市公園處長失言道歉

2019-02-18 05:04

來基隆指定要買的鞋 就叫「凡人與路-Daily Shoes」

2019-02-18 11:21

網友票選最愛台南小吃 結果這一樣得第一

2019-02-18 15:04

轉傳敬老卡影片列考核惹怒公務員 中市社會局：意在奬勵

2019-02-17 22:19

興達電廠要在溼地上蓋機組 環團籲韓國瑜與民間站一起

2019-02-18 11:40

燈會勤務太操警嗆罷工 葉毓蘭：操死多少警察才覺醒？

2019-02-18 15:24

打卡新亮點！4萬片馬賽克花燈巷 創意漫畫隧道好吸睛

2019-02-18 07:34

台灣燈會明開幕 限量「小豬提燈」想搶報你知

2019-02-18 11:10

小提燈停發惹怨 北市議員急調外縣市燈

2019-02-18 00:00

暖冬亂花期 賞櫻要等3月

2019-02-17 22:34

中壢青埔、龜山坪頂 擬增設國中小

2019-02-17 23:50

龍山文創冷清 擬設網紅培育基地

2019-02-17 23:16

影／元宵台南鹽水蜂炮咻咻飛 上午「啟炮」遶境

2019-02-18 09:37

潮洲運動公園11個水龍頭遭竊 廁所一夕成噴泉

2019-02-18 09:22

愛心幼童扮燈籠 邀民眾捐發票救救植物人

2019-02-18 12:54

連假兩樣情…池上遊客破15萬 關山不到1萬

2019-02-17 22:42

桃市議員王仙蓮回歸國民黨 藍營議會實質過半

2019-02-18 13:31

影／挑戰全國最高測速桿 清境農場奔羊節羊咩咩拚超速

2019-02-18 14:59

新春捐發票送福袋 竹市稅務局元宵添好運

2019-02-18 13:00

汰換節能冰箱、冷氣機 新北補助今起跑

2019-02-17 23:36

越夜越美麗！全台元宵燈會總整理

2019-02-18 17:21

長達60多年未回歸祖籍 花蓮90歲阿美族嬤登記成功落淚

2019-02-18 15:47

新北燈會今晚點亮 賞燈 聽歌吃美食

2019-02-18 00:19

台中想復辦東亞青運 令狐榮達：有難度但不放棄

2019-02-18 13:12

中研院睦鄰 百萬元無人機飛進白雲國小

2019-02-17 23:51

明晚元宵滿月 119年來最大

2019-02-18 00:23

竹市打造新總圖 3年後啟用

2019-02-17 23:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top