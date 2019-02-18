台東山海部落新遊程 饒慶鈴將赴廣州旅展推廣

2019-02-18 12:08 中央社 台東縣18日電



縣長饒慶鈴將赴廣州旅展推廣台東觀光。 聯合報系資料照／記者尤聰光攝影 分享 facebook

台東縣以「再造山海部落新美學」為題開創新遊程，包括布農族文化、阿美族生態秘境探險等，搭配熱氣球嘉年華活動，盼成為民眾旅行首選，而縣長饒慶鈴將首次赴廣州旅展推廣。

台東縣保留相當豐富的台灣原住民文化，縣府原住民族行政處協助部落營造具觀光價值及優質的生活空間，並創造部落在地環境特色，結合推動整體行銷。

饒慶鈴將於20日率團啟程赴中國大陸廣州推廣台東原住民文化深度體驗遊程，並與旅行社平台合作，透過手機網絡，讓各地朋友能更方便暢遊台東。

台東縣政府今天表示，首波推出6個部落的創新玩法，包括縱谷線的永康部落、鸞山部落了解布農族文化；海岸線的東河馬武窟溪、都歷的阿美族潮間帶生態秘境探險活動；南迴線的新興部落實境闖關遊戲及小米文化體驗等，都是結合台東原住民部落文化素材、地景特色、風味美食料理等創意遊程。

台東縣政府指出，「台東山海部落新美學」計畫自106年度起輔導多個部落遊程活動創新設計，更透過文化空間的設計美化讓部落旅遊注入新特色。19日起將召開計畫說明會，邀請更多部落元素加入。

台東縣政府也期望藉此活絡部落經濟，使部落青壯年回鄉投入部落事務，以結合各式資源，讓族人都能在部落裡找到自我定位，將部落發展工作真正落實於日常實踐與經驗中，創造部落永續發展。