來基隆指定要買的鞋 就叫「凡人與路-Daily Shoes」

2019-02-18 11:21 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



市長林右昌說，宋之凡的手工鞋是現在人家來基隆指定買的鞋子，曾來看過產博會的民眾，都很喜歡他的鞋子，宋之凡今年創立品牌，他的鞋就叫「凡人與路-Daily Shoes」。記者吳淑君／攝影 分享 facebook 前年在基隆市產博會「回鄉找出路」的基隆市年輕鞋師傅宋之凡，去年返鄉成立工作室，他的手工鞋讓許多人穿了讚不絕口，市長林右昌說，宋之凡的手工鞋是現在人家來基隆指定買的鞋子，曾來看過產博會的民眾，都很喜歡他的鞋子；宋之凡今年決定扎根基隆創在地品牌，他的鞋就叫「凡人與路-Daily Shoes」，要做出一雙雙適合一般人日常生活走路的鞋。

宋之凡說，他生在基隆，在基隆長大，從小在媽媽的陪伴常到基隆港邊看著老鷹，不畏艱難的俯衝基隆港，想要填飽自己的肚子、儲存能量，期待有一天能翱翔天際，飛得更高、看得更遠，也因此他在大學畢業後，憑著自己所學離鄉背井，尋求生存、追求夢想，經過多年的努力，最後還是因為自己家鄉的支持鼓勵，讓他能安定創業，實現「幸福鞋」的夢想。

他的「Monazu之凡工作室」位於國家新城巷弄中，能在這裡安心的做出適合一般人日常生活走路的鞋，他說，要感謝基隆市青年創業孵育獎勵補助計畫，因為有市政府的支持鼓勵，讓自己有機會在基隆市的各種活動場域中讓大家看見，加上市長林右昌常常利用機會到活動現場給他加持，讓他的夢想得以在家鄉實現，慢慢做出成績。

今年，他決定自創品牌「凡人與路」(Daily Shoes)，他希望用「凡人」代表「一般人」、「日常生活」及「宋之凡」，呈現他想要做出一般人日常生活走路的鞋，讓平凡的您因為一雙鞋變得有點不平凡，讓日常平凡的您增添了色彩，實現自己持續真心用愛照顧一般人雙腳的夢想。