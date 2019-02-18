綠營團拜 宜蘭小英之友會總會長暈倒送醫

2019-02-18 03:47 中央社 宜蘭縣17日電



宜蘭縣小英之友會今天舉行新春團拜，高齡82歲的總會長林金超在會中突然暈倒送醫，所幸已恢復意識，並無大礙。

宜蘭縣小英之友會上午在宜蘭市一家餐廳舉辦新春團拜及會員大會，立法院長蘇嘉全也以全國小英之友會榮譽總會長身分到場祝賀，但就大家拍攝團體照時，林金超突然體力不支，無法站立，之後暈倒，當時在場的民進黨宜蘭縣黨部主委、醫師黃建財急忙上前協助，並由他人請救護車送醫。

黃建財受訪時說，今年已高齡82歲的林金超可能是年紀大，加上今天新春團拜活動冗長，才會暈倒，所幸經送醫後並無大礙，已經恢復意識。