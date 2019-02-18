花蓮瑞北濕地公園 美景令遊子不敢置信

2019-02-18 03:48 中央社 花蓮縣17日電



花蓮瑞穗鄉瑞北村民徐瑞發、徐振發兄弟，無償提供土地並自願管理維護，打造成濕地公園「柳池生態園區」，照片放上網路社群，清幽的景觀，令在外遊子不敢置信是自己的家園。

瑞北村位於瑞穗北邊，根據文獻記載，此地最早聚落是由噶瑪蘭人建立，以宜蘭「打馬煙社」的舊地名為地名，不過現在的瑞北已不見噶瑪蘭族，而是阿美族與閩客為主的社區。

瑞北社區發展協會理事徐振發說，過去居民以竹苗遷入的客家人占多數，當年八七水災發生後來到東部發展；但生活似乎也沒有比較好，瑞北土地貧瘠，曾以種芝麻為主，採收後，家家戶戶打芝麻，而有「打麻園」之稱。

退休後返鄉的徐振發對園藝興趣濃厚，相當熱心社區事務。老家前一塊稻田有泉水湧出，耕作沒問題，近幾年卻因兩旁築起比田地高的水泥溝渠，原有水流不易排出，一旦碰上大雨，更是積水難消。

徐振發於是結合社區力量，利用窳劣空間、經費，將這塊空地打造成濕地公園，並利用水流開挖出一條水道，沿水邊種植百棵柳樹，取名「柳池生態園區」。

農委會水土保持局花蓮分局長陳淑媛說，水保局補助經費，在民國103年時哥哥徐瑞發提供土地，弟弟徐振發管理維護；再結合社區和瑞北國小的資源，讓此公園休閒也兼具教育功能。

水道內魚群優游，荷花挺立，居民再以石塊鋪設步道，搭建小橋，還有木製棚架種植百香果攀爬。徐振發說，多一點綠地、休憩空間可以改善居民的生活品質。

兼任瑞北社區發展協會理事長的村長李孔忠表示，當他將此處照片放上網路社群，清幽的環境，令在外遊子留言，不敢相信是自己的家園。