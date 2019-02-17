影／暖暖彎道與普悠瑪翻車處近似 他大呼不要「出事後的未來」

2019-02-17 19:45 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



去年普悠瑪在蘇澳新馬站前的彎道翻覆，造成18人死亡200多人輕重傷，基隆市議員王醒之，算出暖暖平交道旁的彎道曲線半徑是345公尺，和出事的新馬站彎道曲線半徑306公尺，才差39公尺，卻未被列入截彎取直優先路段，王醒之大呼，暖暖人不想要出事後的未來。

王醒之過年前在「醒之暖暖」臉書拋出一個數學題，要大家算出曲線半徑，許多人直接投降覺得好難，但有數學老師真的帶學生把答案算出來，過完年，王醒之揭開謎底，原來他要大家算的是暖暖平交道旁的鐵路彎道曲線半徑，答案是345公尺。

這個數字為何重要？王醒之說，去年10月21日普悠瑪出軌翻覆，台鐵局編列超過120億元，針對曲線半徑較小的新馬等站危險彎道截彎取直，曲線半徑越小，轉彎的彎度越危險，新馬站的曲線半徑為306公尺，暖暖鐵道的曲徑半線是345公尺，只差39公尺，但暖暖段並沒有編列在改善計畫中。

王醒之說，暖暖平交道的曲線半徑與出事的新馬站近似，也是往花東列車必經的路段，暖暖平交道長年在全國十大危險平交道排行榜上有名，每天多達270班次行經，柵欄常升起不到10秒又放下，去年底才有計程車被遮斷器卡在平交道內進退不得，他1月31日發文給鐵路局，建議盡速研議暖暖車站旁的危險彎道改善工程，及推動暖暖平交道週邊交通優化方案，降低憾事發生。