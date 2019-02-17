全國第3座花蓮備災中心啟用 斥資2600萬

2019-02-17 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



繼中華民國紅十字會在台東、嘉義成立備災中心後，耗時1年2月、斥資2600萬元興建的花蓮備災中心，今正式啟用，其共2層樓、佔地約273坪，作為備災倉庫的一樓空間寬敞，擺放帳篷、睡袋、棉被、發電機、救生艇等賑濟物資及救災裝備，全新的空間規畫，將成為守護花蓮重要據點。

中華民國紅十字會目前在國內多數縣市，多向地方政府承租場所存放物資，例如體育館、空曠軍營等，但有些設施老舊，物資存放不易，導致汰換率高，總會長王清峰說，花蓮備災中心成立，物資存放空間更大，往後急救訓練也在這裡展開，將有效結合縣府、社區等防災資源，對抗天災。

花蓮備災中心佔地273.24坪，可抗芮氏規模7地震，一樓備災倉庫目前共儲備帳篷100頂，睡袋、棉被、毛毯、睡墊各800件，家庭日常用品組80箱以及發電機、船外機、救生艇等救災裝備，2樓則為訓練教室、會議室及備勤室，今舉行落成啟用典禮，縣長徐榛蔚、王清峰等人皆到場剪綵，並發放274萬元安居補助金，讓35戶0206強震災民，安心等待重建。

王清峰說，近日將放在花防部的所有賑災物資，全部搬到花蓮備災中心，往後這基地還有救災訓練、水上救生訓練等，就像去年0206地震一樣，未來發生天災即時救援，也感謝台灣水泥和平廠，捐助326.5噸水泥興建此備災中心。