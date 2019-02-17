親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

非洲豬瘟檢出率攀升 陸製肉品再檢出三例病毒

最感人的肉搜！男跑步昏倒 科大生衝上CPR救回

全國第3座花蓮備災中心啟用 斥資2600萬

2019-02-17 16:52聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

中華民國紅十字會在台東、嘉義成立備災中心後，耗時1年2月、斥資2600萬元興建的花蓮備災中心，今正式啟用，其共2層樓、佔地約273坪，作為備災倉庫的一樓空間寬敞，擺放帳篷、睡袋、棉被、發電機、救生艇等賑濟物資及救災裝備，全新的空間規畫，將成為守護花蓮重要據點。

中華民國紅十字會目前在國內多數縣市，多向地方政府承租場所存放物資，例如體育館、空曠軍營等，但有些設施老舊，物資存放不易，導致汰換率高，總會長王清峰說，花蓮備災中心成立，物資存放空間更大，往後急救訓練也在這裡展開，將有效結合縣府、社區等防災資源，對抗天災。

花蓮備災中心佔地273.24坪，可抗芮氏規模7地震，一樓備災倉庫目前共儲備帳篷100頂，睡袋、棉被、毛毯、睡墊各800件，家庭日常用品組80箱以及發電機、船外機、救生艇等救災裝備，2樓則為訓練教室、會議室及備勤室，今舉行落成啟用典禮，縣長徐榛蔚、王清峰等人皆到場剪綵，並發放274萬元安居補助金，讓35戶0206強震災民，安心等待重建。

王清峰說，近日將放在花防部的所有賑災物資，全部搬到花蓮備災中心，往後這基地還有救災訓練、水上救生訓練等，就像去年0206地震一樣，未來發生天災即時救援，也感謝台灣水泥和平廠，捐助326.5噸水泥興建此備災中心。

徐榛蔚表示，0206震災當下，特別感謝中華民國紅十字會在最短時間內，為每位受災戶備齊清潔用品，而這9年來，花蓮地區警消人員增加140人，各消防分隊也陸續興建廳舍，未來還有特搜基地，讓民眾具備防災常識，縣府也會與紅十字會緊密配合。

耗時1年2月、斥資2600萬元興建的花蓮備災中心，今正式啟用。記者蔡翼謙／攝影
耗時1年2月、斥資2600萬元興建的花蓮備災中心，今正式啟用。記者蔡翼謙／攝影
分享
花蓮備災中心今天啟用，縣長徐榛蔚（左3）、中華民國紅十字會長王清峰（右3）等人到...
花蓮備災中心今天啟用，縣長徐榛蔚（左3）、中華民國紅十字會長王清峰（右3）等人到場剪綵。記者蔡翼謙／攝影
分享
耗時1年2月、斥資2600萬元興建的花蓮備災中心，今正式啟用。記者蔡翼謙／攝影
耗時1年2月、斥資2600萬元興建的花蓮備災中心，今正式啟用。記者蔡翼謙／攝影
分享

紅十字會王清峰中華民國
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

宜蘭小英之友83歲總會長團拜突暈眩 緊急送醫無大礙

2019-02-17 16:05

台東天后宮成立神將團 媽祖出巡不用「借將」

2019-02-17 08:21

8項建管服務 申辦縮短

2019-02-17 00:16

與母相依為命 她勤學獲獎

2019-02-17 00:03

調查土壤液化 花蓮盼中央金援

2019-02-16 23:02

基隆煙火嘉年華6分鐘絢爛煙火秀 照亮七堵河岸

2019-02-16 22:58

文化部給補助 蘭陽劇團吃定心丸

2019-02-16 22:57

台灣首座出土文物典藏中心 落址宜蘭

2019-02-16 19:37

一定要救！金援蘭陽戲劇團 文化部長給450萬元紅包

2019-02-16 18:22

暖冬效應 合歡山台灣池乾旱屏東不見了

2019-02-10 22:25

影／3海豚疑春節負傷困基隆港 鯨豚協會求照片研判

2019-02-10 18:34

林姿妙說一定恢復百果樹預算 黃春明聽了很欣慰

2019-02-10 15:20

年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

缺蛋荒農委會要以蛋換蛋？ 雲林菜農：在野黨廢到極點

2019-02-17 10:07

台北燈節開幕 捷運西門站出口塞爆改「只進不出」

2019-02-16 19:11

竹市府超創意 「竹科太太」教廚餘回收影片爆紅

2019-02-17 08:54

影／台南聖母廟高空煙火秀 70萬人嗨翻天

2019-02-16 21:48

嘉義路跑主辦方大手筆送衣鞋 「完成報名就賺到」

2019-02-17 12:43

西濱苑裡段增設匝道3方案 盼解決看得到用不到的民怨

2019-02-16 21:47

台灣燈會大鵬灣燈區驚喜不斷 試營運2天湧入20萬人

2019-02-16 22:25

老少跨國同性婚引關注 接受獻花近100分鐘

2019-02-16 21:02

一定要救！金援蘭陽戲劇團 文化部長給450萬元紅包

2019-02-16 18:22

響應韓國瑜算命觀光 高雄堀江商圈成立占卜一條街

2019-02-16 18:57

必拍台灣又破了！台南最夯「大魚的祝福」好受傷

2019-02-17 14:08

影╱台中燈會飛天豬主燈 空拍畫面驚艷

2019-02-17 12:35

屏東台灣燈會大驚奇 intel無人機空中秀洗版臉書

2019-02-17 13:48

海拔1千公尺的元宵燈會 梅山太平百人滾湯圓

2019-02-16 21:12

東港小鎮燈區光彩亮相 居民驚呼史上最美東港

2019-02-16 20:57

柯文哲用手機點燈 稱燈節現場超過20萬人

2019-02-16 20:55

賞花趁現在！台北花季登場 櫻花、鬱金香接力開

2019-02-17 09:17

打造愛情產業鏈「我愛紅娘」 5月愛河畔復刻重現

2019-02-16 20:56

無名火燒毀社頭市區整排鐵皮屋 鄉長：不會讓它成廢墟

2019-02-17 07:39

新竹市總圖書館投8億更新 會比原來大三倍

2019-02-17 13:49

搭上童話淡海輕軌！淡江師生扮馬偕博士、劉銘傳玩穿越

2019-02-16 20:38

高雄燈會國際之夜 日本熊本熊拿到韓國瑜小紅包

2019-02-17 02:01

搭北捷賞新詩 台大教授這25個字作品讓人廢到笑

2019-02-17 17:38

逗趣古怪「迎古董」慶元宵 桃園龍潭街人氣沸騰

2019-02-16 18:24

圖輯／平溪天燈節登場 上百天燈點亮夜幕

2019-02-16 20:37

后里泰安櫻花季登場 遊客逛完留言：沒花看

2019-02-17 10:08

台北燈節亮起來！ 東西軍各有看頭

2019-02-17 00:03

影／台北燈節登場！柯文哲點燈 「百變豬寶」光影炫目

2019-02-16 20:42

避空汙及高溫 高雄國際馬拉松提早半小時起跑

2019-02-17 09:24

高市文化局長訪建業新村 以住代護第一個眷村寶寶度晬

2019-02-16 19:43

基隆煙火嘉年華6分鐘絢爛煙火秀 照亮七堵河岸

2019-02-16 22:58

訪台4天只限台北 上海台辦主任李文輝：很多地方都想去

2019-02-16 20:07

全國花燈競賽歷年最多件 屏東明正國中三度封「燈王」

2019-02-17 14:44

北農周一臨時董事會 黃向羣接董座要視彭振聲是否辭職

2019-02-17 07:41

新北3社宅今年完工 千戶供申請

2019-02-16 23:54

台北燈節 北捷3站運量較去年燈節開幕增3萬多人

2019-02-16 23:43

落實在地醫療 新北市病床擴增三千多床

2019-02-16 23:51

寶山土地徵收案 竹科：送政院裁示

2019-02-16 22:47

台灣首座出土文物典藏中心 落址宜蘭

2019-02-16 19:37

台積電擴廠用地 科管局今辦公聽會 居民舉白布條抗議

2019-02-16 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top