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宜蘭小英之友83歲總會長團拜突暈眩 緊急送醫無大礙

2019-02-17 16:05聯合報 記者江婉儀╱即時報導

宜蘭小英之友會今天舉辦會員大會暨新春團拜，立法院長蘇嘉全也親臨現場，但在會議中高...
宜蘭小英之友會今天舉辦會員大會暨新春團拜，立法院長蘇嘉全也親臨現場，但在會議中高齡82歲的宜蘭小英之友總會長林金超突然身體不適，現場的人見狀立即打電話叫救護車，所幸人無大礙。記者江婉儀／翻攝
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宜蘭小英之友會今天舉辦會員大會暨新春團拜，立法院長蘇嘉全也親臨現場，但在會議中高齡83歲的宜蘭小英之友總會長林金超突然身體不適，現場的人見狀立即打電話叫救護車，所幸人無大礙。

在拍大合照時，林金超突然腳軟，一旁的人趕緊攙扶他坐在椅子上，但在蘇嘉全離開後，他在會場突然倒地不起，驚動現場所有人，趕緊打電話叫救護車。

民進黨宜蘭縣黨部主委、也是醫師的黃建財同一時間也在場，他表示，林金超應該是年紀大，因大會時間較長，體力不支，當時林臉色發白，一度意識不清，送醫後清醒，所幸人無大礙。

救護車蘇嘉全民進黨
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