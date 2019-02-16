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台灣首座出土文物典藏中心 落址宜蘭

2019-02-16 19:37聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭是考古重鎮，漢本遺址、丸山遺址都列為國定遺址，另有列冊遺址10處，疑似遺址超過50處，出土的文物多達347萬件。

這麼多珍貴文物需要大空間與專業設施典藏，以利研究與展出，文化部長鄭麗君今天到宜蘭了解漢本遺址出土文物整理情況時，考古專家邱水金提議設專屬的典藏空間，縣長林姿妙也由縣政府文化局提出相關的簡報與計畫，要利用中興文創園區的第46、47、48號倉庫當庫房，面積約1500坪，施設恆溫與恆濕等專業空間，所需經費概估要6億元，爭取文化部先補助前置計畫5千萬元，再逐年補助建置典藏中心。

對此，鄭麗君當場承諾「樂觀其成與支持」。一旦建置，這將是台灣首座出土文物典藏中心。

鄭麗君說，邱水金老師等人在漢本遺址投入相當多心力，不僅是為宜蘭，也是為台灣再現土地人民的歷史記憶，展現台灣先民多元的海洋文化，豐富助有活力。

她說，105年8月漢本遺址指定為國定遺址後，出土這麼多的豐富文物需要好好典藏，依文資法指定宜蘭縣政府文化局為管理維護的單位，將請文化局提出管理維護計畫，她會責成文資局給予補助，支持出土文物的管理維護與後續典藏，會支持在中興文創園區建構一個典藏中心。與民間、縣政府一起努力。

鄭麗君並說，文化部對中興紙廠再造歷史已經投入１億４千萬元的補助，經濟部也另外的預算，未來會與文資局再支持典藏中心，與中興紙廠共構，成為一個文化園區，會全來支持。

預定為典藏中心的46號倉庫是前中興紙廠的成品倉庫，47號是切紙機房，48是成品倉庫。

文化部長鄭麗君今天到宜蘭了解漢本遺址出土文物整理情況。記者羅建旺／攝影
文化部長鄭麗君今天到宜蘭了解漢本遺址出土文物整理情況。記者羅建旺／攝影
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文化部長鄭麗君今天到宜蘭了解漢本遺址出土文物整理情況時，當場承諾在宜蘭建置台灣首...
文化部長鄭麗君今天到宜蘭了解漢本遺址出土文物整理情況時，當場承諾在宜蘭建置台灣首座出土文物典藏中心。記者羅建旺／攝影
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漢本遺址文物鄭麗君
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