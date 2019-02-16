親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賞燈會‧鬧元宵
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

一定要救！金援蘭陽戲劇團 文化部長給450萬元紅包

2019-02-16 18:22聯合報 記者羅建旺╱即時報導

蘭陽戲劇團是台灣唯一的公立歌仔戲團，今年1180萬元預算遭刪，面臨生存危機，縣政府籌編經費，計畫辦追加預算，文化部鄭麗君今天傍晚到五結鄉利澤永安宮，探視正在當地登台演出的團員，並加油打氣。

鄭麗君表示，宜蘭是歌仔戲的發源地，蘭陽戲劇團是公立劇團，有文化傳承的重要意義，公立劇團除了演出，比一般劇團承擔了更多的公共責任，包含了文化保存、創新與人才培育等，教育下一代認識歌仔戲，透過劇團來持續發揮公共責任。

鄭麗君承諾，宜蘭縣政府支持這樣劇團有其辛苦的地方，文化部會支持縣政府，盡力支持劇團持續發展，縣政府對被刪預算會提追加預算，在預算加追過程，文化部今年先透過前瞻預算，場館營運升級的軟體計畫，對宜蘭縣原本補助250萬元，再增加200萬，總共450萬元，其中200萬元希望優先支持蘭陽戲劇團。

另外，鄭麗君說，也請國立傳統藝術中心今年也提出超過200萬元演出費用，讓蘭陽戲劇團可以在傳藝宜蘭園區與民間的宮廟演出，初步表達支持，後續還有其他計畫來結合，包括地方文化館、博物館的計畫，還有相關文化體驗教育，由縣政府提出，與縣政府一起支持劇團。

對預算若不能通過，文化部會不會接手蘭陽戲劇團？鄭麗君說，宜蘭是歌仔戲原鄉，在宜蘭成立劇團有其重大意義，期待縣議會感受到縣長林姿妙的努力，希望議會能支持縣長，在宜蘭保有公立劇團，中央會與地方一起來努力，讓劇團永續發展。

林姿妙感謝文化部長鄭麗君，並說縣政府會捍衛蘭陽戲劇團的預算，提出追加預算，尋求議員支持，會一起努力，讓歌仔戲在台灣發揚光大。

蘭陽戲劇團是台灣唯一的公立歌仔戲團，今年1180萬元預算遭刪，面臨生存危機，文化...
蘭陽戲劇團是台灣唯一的公立歌仔戲團，今年1180萬元預算遭刪，面臨生存危機，文化部長鄭麗君今天探視正在當地登台演出的團員，並加油打氣，承諾對宜蘭縣原本補助250萬元，再增加200萬，總共450萬元，其中200萬元希望優先支持蘭陽戲劇團。記者羅建旺／攝影
分享
蘭陽戲劇團是台灣唯一的公立歌仔戲團，今年1180萬元預算遭刪，面臨生存危機，文化...
蘭陽戲劇團是台灣唯一的公立歌仔戲團，今年1180萬元預算遭刪，面臨生存危機，文化部長鄭麗君今天探視正在當地登台演出的團員，並加油打氣，承諾對宜蘭縣原本補助250萬元，再增加200萬，總共450萬元，其中200萬元希望優先支持蘭陽戲劇團。記者羅建旺／攝影
分享

鄭麗君歌仔戲文化部
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

日本熊本熊現身跌跤土沾臉 林右昌擦拭要牠小心

2019-02-16 15:17

花蓮地震一周年 縣府爭取3億元執行土壤液化調查

2019-02-16 15:16

慶天穿 林姿妙穿起客家衫 做小豬造型五色粄

2019-02-16 12:32

花蓮文化局打造智慧圖書館 3億元到位

2019-02-16 08:12

花蓮白天捕獲地震魚 10多小時後發生規模5地震

2019-02-15 23:12

台東交通船每年須送審 業者不滿

2019-02-15 23:07

基市府人事異動 強化促參、整頓財務

2019-02-15 22:37

花蓮228返鄉專車 18日中午開放訂票

2019-02-15 22:31

陳歐珀妻子徐慧瑜代夫出征選立委？徐：樂當目前角色

2019-02-15 22:08

暖冬效應 合歡山台灣池乾旱屏東不見了

2019-02-10 22:25

影／3海豚疑春節負傷困基隆港 鯨豚協會求照片研判

2019-02-10 18:34

林姿妙說一定恢復百果樹預算 黃春明聽了很欣慰

2019-02-10 15:20

年輕情侶春節台東淨灘 感動在地人

2019-02-10 10:49

聽過「喜互惠」嗎？宜蘭人秒懂：CP值大勝全聯

2018-11-07 12:00

基隆買房338萬好划算？網勸：有裝潢要小心！

2018-10-30 12:00
看更多

熱門文章

苗栗鐵路一村活化 「艸田西木市集」登場

2019-02-15 19:35

夜市列查稅重點 高雄金銀河攤商：很不公平

2019-02-15 20:45

人進來了！高雄愛河燈會 參觀人次破126萬

2019-02-16 11:22

台灣燈會先睹為快 遊客：沒有雲霄飛車的迪士尼樂園

2019-02-16 09:38

影／包龍封街炸龍近2小時 火光四射刺激震撼

2019-02-15 21:58

公務員涉行賄 台北市政府「渾然未覺」遭監院糾正

2019-02-16 11:56

任達華搭愛之船遊愛河 關注城市社區角落之美

2019-02-16 00:19

跨國爺孫戀今天辦同婚婚禮 老師：愛是最棒的！

2019-02-16 17:29

最新╱雲林農田水利會長林文瑞 宣布投入海線立委選舉

2019-02-16 13:50

柯文哲到逢甲夜市人群暴動 當人形立牌拍照大排長龍

2019-02-15 22:09

林文瑞投入雲林海線立委選舉 張嘉郡：思考中

2019-02-16 14:19

獨家直擊！「東京迪士尼花車」來台北 隱藏米奇超卡哇依

2019-02-15 22:12

花蓮白天捕獲地震魚 10多小時後發生規模5地震

2019-02-15 23:12

40年同窗好友相偕當寄養爸 眼睛滿滿都是愛

2019-02-16 11:54

陳歐珀妻子徐慧瑜代夫出征選立委？徐：樂當目前角色

2019-02-15 22:08

世界最美花海 台南白河林初埤木棉花季登場

2019-02-16 12:21

柯文哲台中行 喝春茶、逛夜市、賞花博

2019-02-15 20:35

平溪天燈節登場800盞天燈今晚升空 新北基桃三首長齊放

2019-02-16 09:38

「5車擠4格」北市瘦身版的機車格一試辦就破功

2019-02-15 22:17

開放採收樂捐被疑「連箱子都會不見」 8天後樂捐箱還在

2019-02-15 19:51

柯文哲赴一貫道新春團拜茶會 道親大喊：柯P我愛你

2019-02-15 21:58

佩佩豬、米奇 還有最長燈海隧道！台北燈節今夜登場

2019-02-16 16:43

日本熊本熊現身跌跤土沾臉 林右昌擦拭要牠小心

2019-02-16 15:17

陽明山花季登場滿山粉紅 宜蘭台七丙線最美「櫻花公路」

2019-02-15 23:17

台灣燈會無敵美夜景 4架無人機亂入遭驅離

2019-02-16 15:16

台北車站行旅廣場 粉紅豬小妹亮燈

2019-02-15 23:28

偏鄉學童新年願望 「希望韓市長來看我們打鼓、舞獅」

2019-02-15 19:13

影／中台灣元宵燈會試燈 主燈「御天飛行豬」搶先曝光

2019-02-15 19:26

余天睡到摔下床臉瘀青 李亞萍解釋「太疲勞」

2019-02-16 16:55

彰化員林大道車禍多 月均8.4人受傷

2019-02-15 23:56

日本東京電力訪台南 盼沙崙模式拓展到全球

2019-02-15 21:45

柯文哲訪花博盧秀燕接待 柯：花博沒有藍綠

2019-02-16 17:13

當柏林青少年交響樂團與金山高中管樂團相遇 激火花

2019-02-15 21:15

花蓮文化局打造智慧圖書館 3億元到位

2019-02-16 08:12

台北燈節今晚熱鬧點燈 忠孝西路易塞車

2019-02-16 10:30

基市府人事異動 強化促參、整頓財務

2019-02-15 22:37

韓國瑜明為謝龍介站台 杏仁哥蕉農漁民麵攤大方送

2019-02-16 18:10

社子島碼頭驚現豬隻浮屍 北市府火速消毒送驗

2019-02-16 18:20

戶外的主管會報 雲縣長帶局處首長走出去

2019-02-15 19:27

「他果然會選總統」柯文哲現身夜市 民眾爭睹合照排隊100公尺

2019-02-15 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top