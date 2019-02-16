一定要救！金援蘭陽戲劇團 文化部長給450萬元紅包

2019-02-16 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



蘭陽戲劇團是台灣唯一的公立歌仔戲團，今年1180萬元預算遭刪，面臨生存危機，縣政府籌編經費，計畫辦追加預算，文化部長鄭麗君今天傍晚到五結鄉利澤永安宮，探視正在當地登台演出的團員，並加油打氣。

鄭麗君表示，宜蘭是歌仔戲的發源地，蘭陽戲劇團是公立劇團，有文化傳承的重要意義，公立劇團除了演出，比一般劇團承擔了更多的公共責任，包含了文化保存、創新與人才培育等，教育下一代認識歌仔戲，透過劇團來持續發揮公共責任。

鄭麗君承諾，宜蘭縣政府支持這樣劇團有其辛苦的地方，文化部會支持縣政府，盡力支持劇團持續發展，縣政府對被刪預算會提追加預算，在預算加追過程，文化部今年先透過前瞻預算，場館營運升級的軟體計畫，對宜蘭縣原本補助250萬元，再增加200萬，總共450萬元，其中200萬元希望優先支持蘭陽戲劇團。

另外，鄭麗君說，也請國立傳統藝術中心今年也提出超過200萬元演出費用，讓蘭陽戲劇團可以在傳藝宜蘭園區與民間的宮廟演出，初步表達支持，後續還有其他計畫來結合，包括地方文化館、博物館的計畫，還有相關文化體驗教育，由縣政府提出，與縣政府一起支持劇團。

對預算若不能通過，文化部會不會接手蘭陽戲劇團？鄭麗君說，宜蘭是歌仔戲原鄉，在宜蘭成立劇團有其重大意義，期待縣議會感受到縣長林姿妙的努力，希望議會能支持縣長，在宜蘭保有公立劇團，中央會與地方一起來努力，讓劇團永續發展。